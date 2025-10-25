"La Biblioteca Cionini presto riaprirà"

La ‘lunga marcia’ volge finalmente al termine, e pazienza se serviranno ancora un centinaio di giorni per completarla. Dopo quasi un anno di lavori, infatti, la città si appresta a riabbracciare la Paggeria e la Biblioteca Cionini, completamente riqualificata con un intervento da 3 milioni di euro provenienti dai fondi Pnrr. Chiuse lo scorso 8 dicembre, la struttura, trasformando la sua attività nel pop up temporaneo ospitato al piano sottostante, in un’altra ala dell’edificio, e in vista della fine di gennaio – data che vedrà le sale studio riaperte – altro succederà presso la Paggeria di via Rocca, dove oltre alla biblioteca hanno sede sia la scuola di musica che la banda cittadina.

"Parliamo di un’opera di riqualificazione ed efficientamento energetico iniziata dalla precedente amministrazione e finalizzata da quella attuale, che ha trovato i fondi mancanti per gli arredi, arrivati grazie al sostegno della Fondazione di Modena e ha coinvolto non solo la Biblioteca Cionini ma anche le sedi di Banda e Corale, che si trovano al pianterreno", sottolinea l’Assessore alla Cultura del Comune di Sassuolo Federico Ferrari, che ‘vede’ un traguardo cui giungeranno, prima dei locali della ‘Cionini’, quelli del piano terra. I lavori hanno infatti riguardato tutta la struttura, e se entro i primi giorni di novembre la banda ‘La Beneficenza’ e la scuola di musica ‘Olinto Pistoni’ riprenderanno possesso dei loro spazi, per la biblioteca ci vorrà ancora un po’, anche perché va completato il trasferimento dell’ingente patrimonio librario che lo scorso dicembre venne trasferito alla pop-up.

La transizione che riconsegnerà a Sassuolo la ‘Cionini’ alla città è stata illustrata dalla responsabile della biblioteca cittadina, Patrizia Spezzani. "Per rendere possibile il trasloco, il 15 novembre sarà l’ultimo giorno per prendere libri in prestito nella sede temporanea Cionini Pop-Up, che dal 17 novembre al 5 dicembre sarà aperto solo per restituire i volumi presi a prestito. Dal 6 dicembre a fine gennaio, invece, tutti i servizi della biblioteca saranno sospesi fino, appunto, a fine gennaio". Quando la ‘Cionini’ tornerà a disposizione, non priva di migliorie importanti che renderanno gli spazi più confortevoli e funzionali. I lavori, oltre a risistemare gli impianti e isolare acusticamente i locali, hanno infatti migliorato anche l’accessibilità ai locali, cui è stata aggiunta, presso la sezione audiovisivi, anche una piccola sala proiezioni in grado di valorizzare anche lo sconfinato patrimonio video – oltre 7mila dvd – in dotazione alla biblioteca cittadina".

