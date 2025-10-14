La ’Biennale della Fotografia’ torna al castello di Levizzano

La settima edizione della "Biennale di Fotografia" tornerà ad animare per due fine settimana il Castello di Levizzano Rangone, dal 25 ottobre al 2 novembre prossimi, con un programma che intreccia fotografia, pittura, installazioni e incontri con artisti affermati ed emergenti. L’iniziativa, organizzata dall’associazione FotoArt con il patrocinio del Comune di Castelvetro, nasce per diffondere la cultura dell’immagine e promuovere la comunicazione visiva attraverso linguaggi diversi. L’inaugurazione è prevista sabato 25 ottobre alle 10,30, con la premiazione del concorso fotografico "Sensazioni viaggianti". Nel pomeriggio, alle 15,30, è in programma il reportage di Ivano Adversi. Domenica 26 ottobre spazio alle proiezioni curate dal Fotoclub Colibrì e, nel pomeriggio, alla presentazione del calendario Cai 2026 dedicato alle montagne dell’Appennino Tosco-Emiliano. Il secondo fine settimana si aprirà sabato 1° novembre con l’incontro "Ammirando il cielo", a cura del gruppo di astrofili Fan di Stelle, dedicato all’esplorazione dello spazio. Domenica 2 novembre si comincerà alle 10.30 con "La chiama alla torre", proposta dal gruppo teatrale La Compagnia di Verdeta. Le esposizioni comprendono lavori, tra gli altri, di Ivano Adversi, Ivano Venturelli, Ermanno Ferrarini, Massimo Marchioro e Gino Fontana. m.ped.