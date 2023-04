La bimba precipitata lotta tra la vita e la morte ’Salvata’ da uno zainetto

Sta lottando come un leone per sopravvivere la bambina di quattro anni, di origini ghanesi che giovedì pomeriggio è precipitata dal balcone, al quarto piano, facendo un volo di circa quindici metri. La piccola è ricoverata in terapia intensiva al Policlinico e le condizioni risultano stazionarie. Secondo alcuni testimoni, tra cui una donna che ha subito allertato i soccorsi, ad attutire il colpo al suolo sarebbe stato uno zainetto che la bambina indossava ma la dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri di Modena, giunti subito sul posto. Quel che è certo è che la bambina stava giocando sul balcone della palazzina in via Cerretti.

All’improvviso il dramma: la piccola, forse spinta dalla curiosità, si è sporta dalla ringhiera in cemento, non particolarmente alta ed è precipitata al suolo, facendo un volo, appunto, di circa quindici metri. La mamma, che si trovava in casa in quel momento, si è resa subito conto dell’accaduto e si è precipitata in cortile per soccorrere la figlioletta. Contemporaneamente si è messa in moto la macchina dei soccorsi e la minore è stata trasportata d’urgenza in ospedale. La piccola ha altri tre fratellini e ieri era in casa con loro e con la mamma, casalinga mentre il padre si era recato al lavoro la mattina.

v.r.