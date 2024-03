La bocciatura dell’opposizione: "Opera in ritardo e molto costosa"

All’entusiasmo del Comune per il sottopasso di via Panni, fa da controcanto lo scetticisimo se non addirittura la critica esplicita dell’opposizione. Attacca l’operazione Luca Negrini, candidato sindaco per il centrodestra: "Sette milioni spesi per il sottopasso di via Panni senza pensare ad un progetto su tutta la viabilità che è interrotta dal transito di Gigetto. Restano fuori i tratti di Via Morane e Fratelli Rosselli che continueranno ad essere interessati dal passaggio della linea ferroviaria con i conseguenti disagi per i rallentamenti del traffico e l’inquinamento che ne deriva. Un’opera voluta più che da Modena dalla Regione – aggiunge – a cui evidentemente l’amministrazione modenese non ha avuto la forza di portare i reali bisogni della città, con il risultato che è stata realizzata un’opera costosa e imponente senza risolvere il problema delle intersezioni della linea ferroviaria Modena-Sassuolo con il traffico cittadino. Prima di affrontare una spesa del genere sarebbe stato necessario verificare innanzi tutto se vi fossero alternative possibili per collegare Modena e i comuni della provincia e in secondo luogo la fattibilità di opere simili al sottopasso di via Panni nelle altre intersezioni. L’amministrazione uscente ha redatto imponenti documenti aventi ad oggetto la mobilità sostenibile e il trasporto pubblico, come ad esempio il PUMS, senza risolvere assolutamente nulla, documenti rimasti sostanzialmente inattuati e che non hanno avuto nessun tipo di impatto positivo sulla vita dei cittadini", conclude Negrini.

Il capogruppo di Forza Italia, Piergiulio Giacobazzi non ha mezzi termini: "E’ un’opera monca, nonostante ritardi e spesa quasi raddoppiata. Va completata e modificata ascoltando la città. Primo compito della nuova amministrazione sarà correggere l’ennesimo papocchio senza visione e slegata dalla viabilità cittadina. Dietro alla propaganda e alle inaugurazioni con ritardo di sei mesi, da settembre a marzo, funzionale alla campagna elettorale – spiega Giacobazzi – si nasconde una opera pubblica che nonostante l’enorme quantità di denaro speso, quasi il doppio rispetto al preventivato, nasce monca e poco funzionale alle esigenze del quartiere ma soprattutto della città. Da un progetto arrivato a costare quasi il doppio rispetto alla cifra iniziale ci si aspettava qualcosa di almeno completo. Invece no. Il sottopasso di via Panni sembra fine a se stesso, slegato da un disegno e da una programmazione del resto della viabilità del quartiere e della città. Al punto da essere, per la città. una grande occasione persa. A tratti anche pericolosa, con evidente criticità già segnalate all’altezza della rotatoria di accesso e di uscita lato via Giardini. Con quattro immissioni in pochi metri a ridosso dell’uscita del sottopasso, ma non solo.Mancano soluzioni sugli attraversamento di via Morane, via Fratelli Rosselli e via Mantegna. Spetterà ormai alla prossima amministrazione mettere mano anche a questo".