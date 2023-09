La Bocciofila Modenese compie 100 anni, festeggiati ieri, alla presenza del giovane presidente Estefano Soler e del sindaco Gian Carlo Muzzarelli: è un luogo di aggregazione storico che nei suoi spazi ospita l’Osteria Modenese, campi sportivi, oltre a sale ed aree all’aperto dove si tengono eventi, incontri, attività ricreative e sociali.

L’evento è stato organizzato dalla Bocciofila Modenese e dall’associazione Italia del Futuro nell’ambito della Festa della Solidarietà, un’occasione per celebrare la rete e la storia del volontariato modenese.

"Il volontariato è nel DNA dei modenesi, è un gesto di responsabilità e attaccamento verso la propria comunità – commenta Davide Nostrini, presidente di Italia del Futuro –. Negli ultimi anni il volontariato ha vissuto difficoltà sempre maggiori, è infatti necessario sostenere il cambio generazionale in queste realtà, così come la sinergia con istituzioni ed imprese per garantire una vita di comunità attiva".