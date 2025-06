La Bonissima all’orologiaio del Municipio

Un gesto semplice ma carico di significato ha segnato la mattinata di venerdì a Palazzo comunale, dove il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha ricevuto nel proprio ufficio Enzo Zaccarelli, storico orologiaio modenese, per omaggiarlo con un riconoscimento speciale: l’effige della Bonissima in argento.

L’incontro ha voluto celebrare la dedizione e la competenza con cui, dal gennaio del 1989, Zaccarelli si prende cura dell’orologio del Palazzo comunale, garantendone il funzionamento con passione e spirito di servizio, spesso anche senza attendere specifiche segnalazioni da parte dell’Amministrazione. Un impegno che ha avuto inizio nel 1951, quando il padre avviò una bottega di orologi in via del Taglio. Enzo Zaccarelli, a 78 anni, continua a esercitare il mestiere con entusiasmo e curiosità, arricchendo ogni giorno le proprie competenze.

Nonostante un percorso scolastico inizialmente interrotto per lavorare in negozio, ha conseguito il diploma serale all’Istituto Barozzi una decina di anni fa, dimostrando come la sete di conoscenza possa superare ogni ostacolo "Zaccarelli è un uomo di cultura, custode di un sapere artigiano che unisce tecnica, precisione e amore per il dettaglio - ha dichiarato Mezzetti - Con questo riconoscimento vogliamo esprimere la nostra riconoscenza a chi, con discrezione e costanza, contribuisce da decenni a scandire il tempo della città".