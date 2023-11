La Bretella della discordia: "Quei ricatti che bloccano lo sviluppo dei distretti"

"Non si può essere ostaggio del post Muzzarelli. Le opere vanno fatte e i ricatti di minoranze non possono bloccare la provincia e i suoi distretti industriali". Considerazioni di Antonio Platis, capogruppo di Forza Italia in Provincia che interviene nel dibattito sulla Bretella Campogalliano-Sassuolo dopo l’approvazione della mozione in Consiglio a Modena. Platis ha presentato un’interrogazione in Provincia. "Il teatrino di questi giorni per cercare di rinviare opere pubbliche strategiche per il paese è imbarazzante – attacca – Il Pd modenese ha messo davanti agli interessi di imprese e cittadini le alchimie elettorali per provare a tenere a galla il post Muzzarelli e suggellare un accordo provinciale con i M5S. La politica del Capoluogo non può tenere in scacco un intero territorio, con il compiacente silenzio del Presidente della Regione Bonaccini". Non sono bastate, prosegue, "le crisi del 2009 e del 2014 ed, evidente, neppure quella recente del caro energia per far comprendere l’importanza di garantire lo sbocco autostradale al distretto ceramico, settore che conta 20mila occupati".

Per questa ragione, spiega Platis, "ho depositato un ordine del giorno in Provincia per capire se anche lì, lontani dallo strapotere di Muzzarelli, il Pd voglia zerbinarsi all’ultra sinistra, agli ambientalisti a senso unico ed ai grillini. Il presidente Fabio Braglia ed il sindaco di Formigine Maria Costi, ad esempio, intenderanno favorire il sabotaggio della Campogalliano-Sassuolo o si schiereranno con il centro destra?".

A mettere in guardia intanto Rosso Verdi e M5s è Modena Volta pagina : "Cari amici, come sapete abbiamo apprezzato il vostro lavoro che ha portato all’approvazione dell’ordine del giorno, ma non vi nascondiamo che una lettura più approfondita del testo e l’ascolto del dibattito lasciano un amaro sapore di ambiguità che si consolida col passare dei giorni. Il gruppo Pd ha imposto una formulazione che non cancella come nei vostri e nostri propositi la parte della Bretella autostradale che dalla tangenziale arriva a Sassuolo in quanto inutile, dispendiosa, dannosa per l’ambiente, superata dai fatti. Bensì propone di ’promuovere un tavolo di confronto con le autorità interessate al fine di valutare le proposte alternative e rivedere il progetto secondo i parametri della sostenibilità e utilità pubblica oltre che a tutela del territorio e dei cittadini…’. A stroncare anche questa timida ma importante apertura è giunto, a stretto giro di posta, l’assessore regionale ai trasporti, anch’egli Pd che, senza mezzi termini ha dichiarato ’…se si parla di non attuare più la Bretella fino a Sassuolo allora la Regione non è d’accordo’".

Non a caso "Modena Volta Pagina aveva commentato fin dal primo momento che se si trattava di un salutare cambiamento di linea da parte del Pd, doveva intervenire subito una dichiarazione in tal senso del presidente Bonaccini, finora uno dei più tenaci sponsor di questa opera. E’ accaduto esattamente il contrario. Ora non vi viene il dubbio che si tratti di una piccola manovra pre-elettorale del Pd modenese per catturare il vostro consenso alla coalizione per le elezioni del 2024? Il nostro suggerimento è di evitare di farvi prendere per i fondelli e di chiedere garanzie serie prima del voto. Se no il fiore all’occhiello che il Pd vi offre prima delle elezioni appassirà il giorno dopo. Modena Volta Pagina è pronta a continuare con voi questa battaglia come abbiamo fatto in questi anni".