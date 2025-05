La Bretella divide la maggioranza: "Opera strategica? No, antiquata"

La Bretella Sassuolo-Campogalliano divide la maggioranza politica modenese, soprattutto Pd e M5s. Il consigliere regionale ed ex sindaco Dem Gian Carlo Muzzarelli è il primo firmatario dell’interrogazione con la quale si sollecitano espropri e realizzazione dell’opera. "Superiamo incertezze e impasse", è l’appello di Muzzarelli, che chiede di "garantire l’interconnessione ferroviaria tra lo scalo Cittanova-Marzaglia e l’intera area logistica ampliata, superando i limiti di viabilità esistenti". Vanno inoltre coinvolti "gli enti locali e affrontare le criticità sollevate nei numerosi ordini del giorno di Comune e Provincia di Modena, in particolare le connessioni tra il tratto Rubiera–Modena della bretella e lo scalo merci di Marzaglia, e la compatibilità tra il casello autostradale previsto e l’area destinata allo sviluppo intermodale ferro-gomma. Parliamo di un’opera strategica per il mondo produttivo, dalla ceramica alle altre imprese del territorio, per la logistica, il turismo e la competitività del territorio modenese.

Di segno opposto il parere del Movimento 5 stelle: "È ormai evidente che il progetto della Bretella rappresenta una mancanza di visione sul futuro, un’idea antiquata che continua a riproporsi solo per intercettare fondi destinati alla costruzione e alla manutenzione di infrastrutture ad alto impatto ambientale. Un’opera che, paradossalmente, sembra essere promessa già prima ancora dell’esito della gara per la nuova concessione autostradale". Il recente avvio degli espropri, che coinvolge circa 80 proprietà, "è l’ennesimo schiaffo alla volontà dei cittadini e alla logica della tutela ambientale. In un momento storico in cui si dovrebbe puntare sulla mobilità sostenibile, sul rafforzamento del trasporto pubblico locale, si continua a inseguire un modello di sviluppo superato, fatto di asfalto, cemento e consumo del territorio.