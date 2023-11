"La Bretella è da abbandonare. Premere su Ministero e Regione"

"L’ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale di Modena sulla Bretella è di grande rilievo politico. Che la Campogalliano-Sassuolo sia progetto superato, ambientalmente insostenibile ed eccessivamente costoso come Comitato lo diciamo da anni. Il voto non garantisce però che l’opera sarà abbandonata, dobbiamo continuare l’azione nei confronti del ministero dei Trasporti e della Regione". La considerazione è del comitato ’No Bretella - Sì mobilità sostenibile’ che torna sulla Sassuolo-Campogalliano: "È un’opera i cui costi continuano a lievitare: l’assessore regionale Corsini ha recentemente dichiarato che servono altri 200 milioni oltre ai 422 (per la metà a carico dello Stato) preventivati nel 2019. Chi li metterà?". Per gli ambientalisti occorre vigilare sull’effettiva attuazione dell’ordine del giorno: "Visti gli enormi interessi economici e politici che ancora sostengono la realizzazione della Bretella nonostante la sua indifendibilità, incombe forte il rischio che si voglia procedere ugualmente alla sua realizzazione".