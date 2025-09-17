La Bretella imbarazza il Pd : "Nel bando ministeriale non c’è. Pensiamo a un’alternativa"

Occorre "valutare le proposte alternative e rivedere il progetto secondo i parametri della sostenibilità e utilità pubblica" oltre che di "tutela del territorio e dei cittadini interessati dalla presenza dell’opera". Nuova mozione in Consiglio sulla bretella autostradale Campogalliano-Sassuolo. A firmarla i gruppi Avs, Movimento 5 Stelle e Pri Azione Socialisti Liberali chiedono al sindaco Massimo Mezzetti di "attivarsi con tutti i livelli istituzionali coinvolti al fine di far inserire nell’elenco delle infrastrutture strategiche per il territorio gli interventi coerenti con le politiche e le strategie della mobilità di merci e persone su ferro". Sotto la risoluzione non c’è la firma del Partito democratico, il principale partito di maggioranza. A quanto risulta i Dem voteranno la mozione, ma non l’hanno firmata perché sul tema esistono diverse sensibilità territoriali: una presa di posizione in cui si ritiene che della Bretella si potrebbe fare a meno potrebbe creare corto circuiti e imbarazzi interni ai Dem.

Nel merito, ripercorrendo l’ìter recente dell’opera, dall’insediamento del Governo Meloni in particolare, viene ricordato che "il ministero alle Infrastrutture ha dovuto rinviare per due volte la scadenza per la presentazione delle candidature al bando, e infine per decreto ha sospeso tutte le operazioni sino al 31 novembre". Posto che nel bando ministeriale "non si fa mai riferimento né alla bretella Campogalliano-Sassuolo né alla Cispadana autostradale, con la conseguenza che al futuro aggiudicatario non deriverà alcun obbligo per contribuire a realizzarle", Avs, Movimento 5 Stelle e Pri Azione Socialisti Liberali notano tra l’altro che "il mancato proseguimento dell’iter giuridico e conseguente avvio dei lavori e le incertezze sulla realizzazione del collegamento autostradale Campogalliano-Sassuolo possono essere un’opportunità per cogliere le istanze del territorio modenese e riflettere in senso strategico l’assetto infrastrutturale integrato dell’area".

E tutto questo anche "comprendendo il trasporto su ferro di merci e persone, per contrastare i cambiamenti climatici, l’incremento delle temperature, la pessima qualità dell’aria della pianura padana e diminuire la dipendenza dalle fonti fossili". Quindi, la mozione al sindaco ritiene "necessario modificare profondamente il progetto esecutivo della ‘bretellina’ di collegamento tra la tangenziale di Modena e la Campogalliano-Sassuolo per consentire l’ampliamento dello scalo merci di Cittanova-Marzaglia e la realizzazione di un vero polo logistico intermodale ferro-gomma". In questo ambito, serve "eliminare i caselli e il relativo pedaggio sulla ‘bretellina che rappresenterebbe un costo aggiuntivo per l’accesso allo scalo merci e limiterebbe l’alleggerimento della via Emilia Ovest nel tratto tra Cittanova e Rubiera, oggi troppo trafficato".

Bisogna insomma "rivalutare il progetto del prolungamento fino a Sassuolo dell’A22 alla luce degli approfondimenti sul potenziamento del trasporto su ferro", senza dimenticare come sia "urgente realizzare il collegamento ferroviario Cittanova-Dinazzano". È tutta da valutare "con opportuni studi", inoltre, "la fattibilità tecnico-economica di un nuovo casello ‘Modena Centro’ all’incrocio con la superstrada Modena-Fiorano-Sassuolo, la A1 e la complanare di Modena", che permetterebbe di decongestionare il casello di Modena Nord.