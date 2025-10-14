"La Bretella si allontana sempre più"

"Nubi sempre più scure sul rinnovo della concessione dell’A22 e sulla Bretella".

Le riscontra, non senza soddisfazione, il comitato No Bretella Si Mobilità Sostenibile e seguito dell’invio, da parte della Commissione Europea, di una lettera di messa in mora per le disposizioni del Codice degli appalti sugli affidamenti in progetto di finanza e sul diritto di prelazione per il proponente, previste anche dal Bando di gara per il rinnovo cinquantennale della concessione per l’A22 del Brennero del dicembre del 2024.

"Intanto AutoCS Spa, titolare della realizzazione della Bretella, nonostante i dubbi sulla possibilità di realizzare l’opera e non abbia alcuna intenzione di partire coi lavori sino a quando il suo socio di maggioranza, Autobrennero Spa, non sarà sicuro di essersi aggiudicato la concessione della A22, va avanti con gli espropri togliendo alle persone terreni e case", denuncia il Comitato.

Che fa anche presente come, nonostante i tempi continuino a slittare, "non si prendano in seria considerazione le proposte alternative avanzate dal Comitato No Bretella che affrontano seriamente nodi irrisolti della mobilità modenese e reggiana". Tra questi la realizzazione della ferrovia merci Dinazzano-Cittanova, il polo logistico intermodale di Cittanova-Marzaglia, il casello autostradale Modena Centro alla confluenza tra l’Autostrada del Sole e la superstrada Modena-Fiorano-Sassuolo, l’adeguamento della Pedemontana a Sassuolo, dove esiste ancora un tratto a sole due carreggiate, una per senso di marcia.

Il Comitato chiede "un maggior impegno da parte di Comuni impattati" e si rifà all’ordine del giorno approvato a larga maggioranza dal consiglio comunale di Modena nel 2024 e alle dichiarazioni del sindaco Massimo Mezzetti. Ovvero alla richiesta, prima di avviare i lavori, "di rivedere il progetto della Bretella e di verificarne la reale utilità alla luce delle consistenti modifiche normative economiche, sociali ed ambientali intervenute dopo il 2005, data di approvazione del progetto definitivo: auspichiamo – conclude il Comitato - che anche gli altri Comuni e i Consigli provinciali di Modena e Reggio Emilia si facciano sentire".

Il Comitato ricorda inoltre che la costruzione della Galleria di Base del Brennero, la cui conclusione è in programma per il 2032, "imporrà ai nostri distretti, se vorranno continuare ad esportare in Germania e negli altri paesi del Nord Europa, dovranno riconvertirsi al trasporto su ferro predisponendo le necessarie infrastrutture".

"Auspichiamo – fanno sapere dal comitato – che anche gli altri Comuni e i Consigli provinciali di Modena e Reggio Emilia si facciano sentire".

s. f.