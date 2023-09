’La Bufala’ è tra le Top 100. Di Lella: "Importante risultato"

Prestigioso riconoscimento per la pizzera ‘La Bufala’ di Maranello, che si piazza al 60esimo posto nella top 100 di ‘The Best Chef’, una comunità mondiale che celebra i tanti chef di talento che creano le migliori esperienze culinarie in tutto il mondo. Nel dettaglio, il locale è entrato nella Top100 Pizza di #TheBestPizzaAwards 2023 ed è stato Gianni Di Lella (foto), 39 anni, titolare della ‘Bufala’, a dare la notizia sulle sue pagine social, ricordano come "siamo partiti da quattro mura bianche, un fornetto, quattro tavoli e un servizio solo da asporto". Di strada, in circa 13 anni, Di Lella ne ha fatta parecchia, imponendo ‘La Bufala’ all’attenzione dei più e facendone meta tra le più frequentate del distretto ceramico, e se il ‘The Best Chef’ non è il primo riconoscimento che ne premia passione, fantasia e competenza, "è senza dubbio, senza voler togliere nulla agli altri, il più importante che abbiamo ricevuto in questi anni: tra l’altro arriva proprio in un momento fondamentale per noi, visto che abbiamo da poco ultimato la ristrutturazione del nostro locale".