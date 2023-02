La burocrazia approda sullo smartphone

Diversi comuni dell’Unione (Vignola compresa) avevano rinnovato i propri siti internet di recente. Ora ricambierà di nuovo tutto e per tutti. Entro la fine del 2024, infatti, i siti internet di Vignola, Savignano, Spilamberto, Castelnuovo, Castelvetro, Marano, Guiglia e Zocca (più lo stesso dell’Unione) saranno completamente rifatti, perché gli stessi enti si sono aggiudicati oltre 3 milioni di euro di finanziamenti (in gran parte provenienti dal Pnrr) finalizzati alla "trasformazione digitale". Non si tratta solo di cambiare, con questi fondi, la grafica dei siti, rendendoli più accessibili e facili per l’utente. Gran parte del lavoro riguarderà anche i cablaggi, il passaggio "in cloud" e i contenuti, tanto che l’obiettivo è quello di aggiungere servizi on line volti a migliorare sempre di più il dialogo tra pubblica amministrazione e cittadino.

Ma non solo: con questa grande riforma informatica, ogni singolo cittadino che ha un’identità digitale (tipo Spid o carta di identità elettronica, per intenderci) potrà avere una sorta di fascicolo unico elettronico per la pubblica amministrazione, sulla falsariga di quello che avviene già con il fascicolo sanitario elettronico. Per cui, i residenti dell’Unione (e in prospettiva tutti i residenti in Emilia Romagna, visto che a coordinare i vari servizi e a dettare la struttura dei siti sarà la società Lepida), avranno a portata di clic, nella loro area riservata, le pratiche aperte con i diversi comuni, dalle imposte alle eventuali multe, da permessi e concessioni alle scadenze che vengono avanti. La grande rivoluzione digitale che è ormai alle porte è stata presentata a Vignola, alla presenza dei sindaci dell’Unione, di Elisabetta Manzini responsabile dell’Ufficio transizione digitale dell’Unione e di Giulia Macchi responsabile del Servizio sistemi informativi dell’Unione.

"Secondo i dati diffusi da una recente ricerca del Politecnico di Milano – spiega la presidente dell’Unione Emilia Muratori – oggi in Italia un maggiorenne su due ha un’identità digitale. Con queste risorse saremo in grado di creare le condizioni per cui i cittadini, ma anche i tecnici che, per lavoro, devono dialogare con il Comune, possano farlo usando il computer o lo smartphone senza che sia sempre necessario recarsi fisicamente in municipio". Enrico Tagliavini, l’assessore dell’Unione che ha seguito il progetto, ha aggiunto: "Da oggi comincia il lavoro più difficile: mettere a regime i progetti". Il primo Comune a partire con queste innovazioni sarà Guiglia.

Marco Pederzoli