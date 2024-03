La cadetta: "Mai arrendersi. Inseguite i vostri sogni"

"Un consiglio alle donne che vogliono entrare a far parte dell’esercito? Tenere sempre duro, essere determinate perchè dipende tutto da questo. Ci saranno sempre traguardi da raggiungere ma anche difficoltà. La chiave è la determinazione. Non demordere". Oggi, nel giorno in cui si celebra la giornata della donna, l’Allievo Ufficiale Rachele Mazzotta, 19 anni di Livorno raggiunge un primo grande traguardo. Infatti, alla presenza delle massime autorità istituzionali della Difesa, nella splendida cornice dell’accademia Militare andrà in scena la cerimonia di Giuramento degli Allievi Ufficiali del 205° Corso "Fierezza". "Mio padre è un ufficiale dell’esercito, presta servizio al nono reggimento d’assalto Col Moschin. Quando io e mio fratello eravamo piccoli – racconta – ci spiegava quanto fosse felice di prestare servizio nell’esercito. Nel corso delle giornate ‘di padre in figlio’ ricordo che ci portava in caserma per mostrarci il suo lavoro e in quell’occasione mi sono appassionata di tutto il mondo militare. Sono entrata in Accademia il 29 agosto dello scorso anno ma è una mia ambizione sin dal liceo. Per questo – spiega ancora – all’età di 16 anni ho deciso di intraprendere l’iter formativo all’interno della Forza Armata partecipando al Concorso per la Scuola Militare Teuliè di Milano. I tre anni passati alla Scuola Militare mi hanno dato l’opportunità di appassionarmi ancor di più all’Esercito spingendomi a proseguire con il mio obiettivo di entrare a far parte del Corpo Sanitario. Infatti ho intrapreso il corso di laurea in medicina e chirurgia perchè il mio sogno è quello di diventare un ufficiale medico preparato e competente, caratterizzato dai valori che ci trasmettono in accademia".

L’allievo ufficiale Mazzotta sottolinea come nell’ambiente militare non abbia mai riscontrato alcuna difficoltà. "Uomo o donna non fa differenza: mi sono sempre sentita accolta e parte di un grande gruppo. In Accademia ci viene insegnato che siamo un’unica schiera, non ci sono differenze tra uomo e donna e i colleghi saranno sempre una spalla su cui contare". Oggi sarà il grande giorno dunque per la 19enne, quello del giuramento solenne. "Sono molto emozionata: per me è una grande opportunità poter rivivere per la seconda volta questo momento. Infatti ricordo che nel 2021 durante la Cerimonia del Giuramento da Allievo della Scuola Militare, ero molto emozionata e provavo un senso di orgoglio e fierezza. Ad oggi sono molto più consapevole delle responsabilità e dei doveri che questa vita comporta e questo momento sancisce tutto ciò, è l’atto con cui sto iniziando ufficialmente il mio percorso per diventare un medico militare".

Valentina Reggiani