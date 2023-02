’La California’ è qui: "niente come sembra"

Eh, sì, la California esiste davvero dalle nostre parti: è una frazione di Castelfranco. E ’La California’ è proprio il film che Cinzia Bomoll ha presentato alla Festa del cinema di Roma. Domani alle 18 è in programma una proiezione speciale al Nuovo Cinema Corso di Finale Emilia: la regista presenterà la sua opera, insieme a due attori del cast, Andrea Roncato e Vito. Il film è un viaggio in una provincia "dove niente è come sembra" e da cui si scappa e dove spesso si ritorna proprio per ritrovare le origini, a tempo di rock.

È un ’nero amarcord’ e una storia di formazone con elementi thriller: il racconto infatti spazia fra i generi, dal dramma alla commedia al western, attraverso una storia corale incentrata sul rapporto fra due gemelle, l’inquieta Ester e la più positiva Alice (interpretate da Silvia e Giulia Provvedi, le Donatella), cresciute in un paesino fra gli anni ‘80 e ‘90.

È un mondo di genitori problematici, ideali che crollano, voglia di libertà. Fra gli attori anche Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale, Angela Baraldi, Nina Zilli e, appunto, Andrea Roncato e Vito. La voce narrante è quella di Piera Degli Esposti, scomparsa nel 2021, e il film (di cui è stata cosceneggiatrice) è dedicato a lei. "Le province tendono ad assomigliarsi – dice la regista – ma in quella emiliana, anche nel dramma, spesso si riesce a sorridere".

Stefano Marchetti