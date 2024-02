La capolista Cittadella spazza via il Rolo

CITTADELLA

5

LA PIEVE N.

0

CITTADELLA: Narduzzo, Azzi, Pivetti (24’st Boilini), Arati, Aldrovandi, Serra, Bandaogo, Vernia (36’st Pezzani), Guidone (20’st Ridolfi), Malivojevic (20’st Caesar Tesa), Martinez (25’st Falanelli). A disp. Neri, Caselli, Bellentani, Mondaini. All. Salmi.

LA PIEVE: Ortensi, Lo Bello, Belfakir (18’st Rizzi), Bellentani, Gobbi, Canalini, Quitidamo (37’st Coscarella), Erihioui (31’st Lupusor), Cheli, Margotta (19’st Bojardi), Diallo (9’st Boriani). A disp. Fiorito, Barbati, Cehu, Bevini. All. Chezzi

Arbitro: Gippetto di Reggio

Reti: 36’ Serra, 3’st Martinez, 16’st Guidone, 39’st Falanelli, 45’st Ridolfi

Note: ammoniti Guidone, Lo Bello, Malivojevic

La capolista Cittadella cancella Rolo e con una cinquina (sono 67 gol in 25 gare…) spazza via anche La Pieve, rimasta in gara solo per 45’. Per la truppa di Chezzi (la sua panchina non rischia) è il terzo ko di fila. Pronti via e la Cittadella va subito in gol con Guidone di testa ottimamente servito da Malivojevic, ma il guardalinee vede un fuorigioco molto dubbio. Al 22’ Martinez sulla destra disegna un cross teso in area, ma Serra arriva un attimo in ritardo e non impatta la sfera. Ancora Martinez prova una punizione da lontano che esce di un soffio sopra la traversa. Al 30’ Guidone entra in area dribblando tre avversari, ma l’ultimo tocco non è fortunato. Al 36’ Pivetti crossa dalla sinistra, la palla attraversa tutta l’area con Malivojevic la rimette dentro per Serra, che, tutto solo, accompagna la palla in rete per l’1-0. Prima del riposo Ortensi dice di no a Guidone. Inizia la ripresa e la squadra di Salmi trova subito il raddoppio con Martinez che trasforma in modo magistrale un calcio di punizione. La squadra di Salmi trova il tris 3-0 con un pregevole scambio Malivojevic-Guidone, con quest’ultimo che salta avversario e portiere e appoggia in rete. Poi nel finale Falanelli e Ridolfi arrotondano il punteggio che mantiene la capolista a +4 sul Terre di Castelli.