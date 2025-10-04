La carica dei 15mila. Maxi corteo e sit in, città in tilt per ore: "E’ un segnale forte"

di Valentina Reggiani

"Non potevamo restare a guardare. Dovevamo dare un segnale forte". E’ con questa convinzione e al ‘grido’ di Palestina Libera che ieri 15mila persone hanno invaso le strade di Modena. Da una parte ci sono state le sonore ‘polemiche’ di cittadini adirati per la paralisi totale del traffico, dall’altra la marea umana, formata da famiglie, studenti, lavoratori e appartenenti a varie associazioni che, come ‘promesso’, hanno bloccato tutto. L’adesione allo sciopero nazionale indetto dalla Cgil e dai sindacati autonomi per sostenere la Global Sumud Flotilla e contro il genocidio a Gaza, dunque, è stata alta a Modena così come in tutta Italia. Il ritrovo è stato alle nove puntuali in piazzale Primo Maggio; dopo di che il corteo, intorno alle 10 si è mosso lungo viale Monte Kosica, passando la stazione per poi arrivare alla Sacca. Via via che il corteo avanzava e in modo magistrale, grazie al coordinamento tra tutte le forze dell’ordine le strade sono state chiuse e riaperte al traffico.

Seppur l’intenzione fosse quella, ovviamente, di evitare un blocco totale della circolazione e, in primis, disordini i manifestanti hanno – come accaduto in passato – bloccato la tangenziale in corrispondenza dell’uscita 10, invadendo entrambe le direzioni di marcia all’altezza del cavalcavia Cialdini. Grazie alla pronta mediazione della polizia, in breve tempo la situazione è rientrata. Poco dopo, però, ennesimo blocco in via Emilia ovest dove i manifestanti, prima di approdare al parco Ferrari si sono seduti a terra, paralizzando nuovamente la circolazione.

Solo nel pomeriggio il traffico in città è tornato alla quasi normalità, con l’ira di decine di automobilisti sfogato sui social. "Il cuore di Modena ha battuto all’unisono per la Palestina", ha affermato la Cgil provinciale commentando la "partecipazione straordinaria" allo sciopero generale, con una media di adesioni, sui posti di lavoro, del 60%-70%, con punte anche del 100%. Anche il Pd era presente, con il parlamentare Stefano Vaccari, il consigliere regionale Luca Sabattini, il sindaco Massimo Paradisi e la consigliera Rossella Caci e molti altri esponenti dei circoli cittadini e della provincia. La voce più ‘alta’, però, è stata proprio quella di ‘semplici’ cittadini.

"Mi ha spinto a venire la necessità che le persone si rendano consapevoli di quanto sta avvenendo a Gaza e oppongano una resistenza e una attività non violenta a quanto sta accadendo – ha dichiarato Alberto Ganzerli, di Mirandola – Questa manifestazione è uno dei modi, mi fare efficace e riuscito, per provare a fare questo. Sono convinto che la soluzione stia in quello che diceva Aldo Capitini, ideatore della Marcia della Pace del 61: quella della non violenza". Irene Giuliani sottolinea: "E’ importante dare voce a chi non ne ha, con i mezzi che abbiamo. E’ stato bello vedere tante persone scendere in piazza, manifestare, arrivare fino in tangenziale perchè alla fine l’obiettivo dello sciopero è creare disagio e credo ci siamo riusciti".

La vignolese Roberta Grandi ha rimarcato: "Ho scioperato con gioia, è una cosa giusta, sentivo il bisogno di fare presenza ed è stato incredibile vedere questa marea umana di tutte le età: bambini, anziani, gente in carrozzina, tutti pacifici e tutti per un obiettivo importante: i diritti civili. E’ inaccettabile quello che sta accadendo. Cosa possiamo fare? Partire da qualche parte, i diritti valgono per tutti e sono per tutti e oggi vedere Modena così è stato importante e mi ha riempito il cuore, mi ha dato speranza". Arianna Borghi ha spiegato di ritenere importante fare ciò che è possibile fare: esserci e bloccare tutto. "Sta accadendo ovunque, in tutte le città e speriamo si smuova il Governo perchè dal basso le cose si muovono, ma dall’alto non si muove niente".