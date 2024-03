La carica dei ’nuovi modenesi’. In 212 diventano cittadini onorari: "Siamo tutti un’unica comunità"

Omaima è stata eletta sindaca della quinta A del San Giovanni Bosco "perché di lei ci si può fidare", le hanno riconosciuto i suoi compagni di classe dopo una tornata elettorale molto tesa. Pare anche con qualche tentativo di corruzione attraverso le figurine dei Pokemon... E con la fascia tricolore ha rivolto una domanda al ‘collega’ Gian Carlo Muzzarelli: "Cosa si prova a essere primo cittadino?". Densa di spunti Bambin@=Cittadin@, la cerimonia promossa da Comune e Unicef alla Galleria Europa di conferimento della cittadinanza onoraria ai bambini nati nel 2013 da famiglie migranti residenti in città, che a Modena hanno concluso un ciclo di studi.

Duecentodici in tutto gli alunni ‘insigniti’ – le quinte A e B delle scuole Cittadella in presenza, altre classi collegate in diretta streaming – di questa pergamena puramente simbolica, ma che moralmente costituisce un impegno a vivere a pieno diritti e doveri dei cittadini italiani. Foto e sfilate sulle note dell’inno di Mameli cantato a squarciagola dai bambini e l’inno alla Gioia di Beethoven in omaggio all’Europa. "Ti faccio i miei complimenti – ha risposto Muzzarelli alla ‘sindaca’ Omaima – perché maturare il senso dell’impegno e il valore di mantenere gli impegni presi è importantissimo. Mettiti sempre in ascolto e a disposizione degli altri". Trasmesso nel corso della cerimonia anche un video realizzato dai bambini assieme ai docenti sulle note della canzone di Ghali ‘Cara Italia’ (‘Oh eh oh, quando mi dicon ’Va’ a casa’/Oh eh oh, rispondo ’Sono già qua’). Tante riflessioni da ‘cittadini del mondo’: "Perché il cielo è uno solo e la terra è a pezzetti?".

Altre classi si sono interrogate sulle differenze e sul sentirsi diversi, grazie al progetto di Unicef dedicato alla storia di un quadrato nel paese dei cerchi. "Anche io mi sono sentito così – ha detto Muzzarelli – quando da Fanano venivo a Modena, in città ero considerato un diverso, un ‘montanaro’, chiuso, testardo. Ma l’importante è credere in una comunità inclusiva, sviluppare il senso di appartenenza". Lorenzo Iughetti di Unicef ha aggiunto che "l’importante è condividere i valori fondanti e far conoscere a tutti i vostri diritti – ha detto a Giacomo della 5B delle De Amicis – Dovete innanzitutto conoscerli e parlarne tra voi, in famiglia e con gli amici: il diritto a essere curati gratuitamente in ospedale quando state male, il diritto a ricevere un’istruzione: questo significa fare politica".

La quinta B delle Cittadella attraverso la voce di Cecile ha posto l’accento sull’importanza dello sport e di avere spazi e occasioni per muoversi, sollecitando sul tema l’assessora Baracchi, mentre la quinta A delle scuole Cittadella ha affidato a Muslima il compito di sondare le paure dei grandi. "Ho tante piccole paure – ha ammesso il presidente del Consiglio Fabio Poggi – ma la principale è di smettere di avere paura; bisogna avere il coraggio di avere paura, perché è avendo paura che si superano le difficoltà e si cresce".