La Carovana Rosa in arrivo. Il Giro sulle salite appenniniche e dalla città al distretto ceramico

La 108^ edizione del Giro d’Italia ed il Giro/E la prossima settimana toccheranno la provincia modenese. Sarà l’undicesima tappa, la Viareggio-Castelnuovo Monti mercoledì 21 maggio, quella più impegnativa, con il tratto di S.Pellegrino in Alpe dove i corridori saliranno su una pendenza del 20%, in modo particolare quando arriveranno nel centro abitato: qui le pendenze sono arcigne e pur mancando 90 chilometri all’arrivo potrebbero determinarsi forti distacchi. La corsa transiterà alle 14,50 per poi scendere al Passo delle Radici, Piandelagotti (15,04) e proseguire per Madonna di Pietravolta e Frassinoro.

Il Giro transiterà poi da Montefiorino, salito agli onori della cronaca per la conquista della prima vittoria da allievo di Marco Pantani, poi a Ponte Dolo entrerà in territorio reggiano, toccando Toano, Villa Minozzo, Pietra di Bismantova e Castelnuovo Monti. Sempre mercoledì 21 maggio, da piazza Grande a Sassuolo prenderà il via la tappa del Giro/E che vedrà alla partenza tanti ex professionisti. I concorrenti del Giro/E sfioreranno le Terme di Salvarola per proseguire per S. Michele dei Mucchietti, Diga di Castellarano, Castellarano, proseguire per Ponte Dolo e percorrere lo stesso finale dei professionisti sino Castelnuovo Monti. Il giorno successivo tutta la carovana del Giro si ritroverà a Modena in Piazza Grande per il foglio di firma e presentazione delle squadre, con partenza alle 12,15 da via Farini a passo turistico con il via che verrà dato sulla statale 12 per attraversare Montale per la prima volta nella storia della corsa rosa, per poi toccare Colombaro, Pozza di Maranello, Maranello, Fiorano, Sassuolo e immettersi sulla via Radici fino a Castellarano. I corridori poi in territorio reggiano toccheranno Baiso, Felino, Sant’Ilario d’Enza con arrivo a Viadana dove sarà il festival dei velocisti.

Andrea Giusti