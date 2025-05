La casa dei ’Volontari in Campo’. Nuova sede di sette associazioni

A Maranello nasce la Casa dei Volontari in Campo. Si tratta di un edificio ristrutturato, situato a Gorzano, che ospiterà le sedi di sette associazioni locali del Distretto. Inoltre, l’abitazione, inaugurata nel giorno del Caregiver Day (giornata regionale dedicata agli assistenti familiari), avrà fini sociali e sarà il punto di riferimento delle molte persone che si prendono cura dei parenti. Davanti all’edificio sorgeranno l’ospedale di Comunità distrettuale, con la lungodegenza e dei posti riservati al rientro programmato, e una cascina storica restaurata donata dall’eredità Stradi, che ospiterà un agriturismo e sei alloggi con destinazione d’uso sociale.

Le sette associazioni che troveranno casa a Gorzano sono: Aido, il circolo fotografico Blow Up, l’associazione Chernobyl, la onlus Hewo, l’associazione no-profit In Contromano, Anpi e l’associazione Curacari.

"Quando abbiamo scelto il nome della struttura - spiega il sindaco di Maranello, Luigi Zironi - abbiamo unito due caratteristiche fondanti: ‘in Campo’ racconta il magnifico spazio nel quale nascerà la casa, nel mezzo delle campagne di Gorzano, dentro la parola ‘Volontari’, dall’altro lato, risiede la ricchezza e la diversità del tessuto associativo maranellese, e non soltanto. L’edificio è stato realizzato grazie a un finanziamento Pnrr il quale è stato, in più, integrato da un contributo comunale. La zona, infine, calza a pennello: via Cappella diventerà un polo socio-sanitario del quale beneficerà l’intera comunità del Distretto Ceramico".

Gabriele Arcuri