La casa del custode accoglierà i giovani

E’ in fase di ristrutturazione, a Formigine, la Casa del Custode, pertinenza di villa Gandini, che ospita la biblioteca comunale. Il progetto di restauro e risanamento conservativo, a cura dell’architetto Marco Lugli, prosegue in concertazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, e prevede la realizzazione di una sala principale a piano terra ed aule polifunzionali ai piani superiori, con contestuale eliminazione delle barriere e realizzazione di un ascensore. Diventerà uno spazio di aggregazione giovanile informale, concepito dopo un percorso di co-progettazione che l’Amministrazione ha realizzato al fianco dei ragazzi. Mercoledì infatti, alle ore 16 presso Hub in Villa (Via Sant’Antonio 4), sarà un laboratorio creativo aperto a tutti i giovani.