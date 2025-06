La Casa della comunità: "E’ una giornata speciale: un servizio importante torna nel cuore della città"

Era inondato di sole, ieri mattina, l’austero e da poco restaurato cortile interno dell’ex ospedale Estense in viale Vittorio Veneto 15. Ma soprattutto era pieno di gente, come probabilmente non è mai accaduto nella sua lunga storia. C’erano quasi duecento persone tra dirigenti sanitari, medici e infermieri, amministratori locali, anime varie del volontariato. Tutti riuniti, con il presidente della Regione Michele de Pascale, per il taglio del nastro di una nuova Casa della comunità, la seconda a Modena (una terza sarà inaugurata nel 2027) e la diciottesima in provincia. Apre un luogo di cura pensato per gestire le situazioni di cronicità e i bisogni quotidiani, con l’obiettivo (ambizioso) di sgravare gli ospedali in affanno. Ma c’è anche un forte aspetto simbolico: i servizi sanitari tornano nel complesso dell’ex Estense che per secoli è stato un punto di riferimento dell’assistenza ospedaliera in città: fu voluto dal duca Francesco III nel lontano 1758 ed è rimasto in funzione fino all’avvento del nuovo ospedale di Baggiovara, nel 2005. Giornata speciale, dunque, con grande festa. Ma anche punto di partenza per una scommessa in salita. Andrea Spanò, direttore del Distretto sanitario di Modena, spiega che la struttura è intitolata non a caso alla memoria di Ghassan Daya, il ’medico di tutti’ scomparso nel 2008: fu un protagonista nell’innovare la medicina di base modenese. E aggiunge che la nuova Casa "avrà un ruolo strategico nella rete sanitaria di prossimità", garantendo attenzione particolare alle fasce più fragili. Ci vorrà tempo per farsi conoscere dai cittadini e cambiare abitudini consolidate. "Ma è l’inizio del futuro", commenta il direttore generale dell’Ausl Mattia Altini. "L’obiettivo è far fronte al 60-70% dei bisogni ricorrenti a bassa intensità, in modo che solo per l’alta complessità ci si debba rivolgere ai punti specializzati della provincia. Ospedali e territorio sono vasi comunicanti, creare valore significa dare il servizio giusto nel luogo giusto". "Il sistema deve mettere al centro la persona – sottolinea il direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Luca Baldino – con risposte appropriate e coerenti rispetto a percorsi di vita e bisogni". Il fronte della politica, intanto, promette sostegno. L’ospite d’onore de Pascale, pur sottolineando che in tema di sanità "la sfida fa tremare i polsi, in quest’epoca di risorse calanti e popolazione che invecchia", plaude a "un esempio concreto di attenzione per la cura e il benessere dei cittadini, che incarna pienamente il modello di integrazione socio-sanitaria". Il sindaco Massimo Mezzetti, a sua volta, parla di "giornata speciale, che lega con un filo la memoria della sanità pubblica e l’obiettivo di fornire nuovi servizi nel cuore della città". Quindi ricorda commosso Ghassan Daya: "Era il mio medico, ma prima di tutto un amico". La ristrutturazione, iniziata a fine 2023 in accordo con il Comune, è costata circa un milione e mezzo all’Ausl di Modena, proprietaria dell’immobile. La superficie è di 950 metri quadrati. Al piano terra ci sono lo sportello di accoglienza, il punto prelievi per gli esami del sangue, il punto unico di prenotazione e assistenza di base e l’ambulatorio dell’infermiera di comunità che assiste per le terapie, il controllo parametri e le medicazioni, oltre a un ambulatorio di fisioterapia. Sempre al piano terra si trova l’ufficio per l’integrazione territoriale, che orienta il cittadino verso i servizi sanitari e di assistenza sociale offerti da Ausl, Comune e volontariato. Il primo piano ospita tre ambulatori di medicina generale, che sono il polo dell’assistenza primaria, il Centro Tao (terapia anticoagulante orale) e altri due ambulatori per le visite specialistiche. Un forte impulso alla realizzazione è arrivato proprio dai medici di base. "Sono certo che questa struttura sarà utile", dice il segretario provinciale della Fimmg Dante Cintori, che però non nasconde i problemi: "Al territorio modenese mancano circa 200 medici, è il risultato di una programmazione sbagliata negli ultimi 15 anni. Sul fronte infermieri non va meglio: facciamo una gran fatica a trovarne per le medicine di gruppo. Il lavoro è stressante, sono sottopagati. Dopo l’emergenza Covid è andata sempre peggio". Insomma, non sarà facile. Ma arriva un’altra buona notizia. Ieri, oltre al taglio del nastro, c’è stata la donazione di un’ambulanza al Servizio 118 da parte del dottor Paolo Baraldi, in memoria del cugino Umberto Baraldi scomparso un anno fa. Il mezzo è dotato di attrezzature all’avanguardia per le emergenze cardiologiche.