"La Casa della salute arriva troppo tardi"

Federico Covili, capogruppo in Consiglio comunale di Zocca Domani (opposizione), è critico sulla tempistica dei lavori del campo sportivo e della casa della comunità, di cui ha parlato nei giorni scorsi il sindaco Ropa. "Il termine dei lavori – dice Covili - era previsto prima della fine dell’amministrazione del precedente sindaco Tanari e ora, quando sono passati più di due anni dall’insediamento di Ropa, siamo ancora ben lontani dalla conclusione". Covili attacca dicendo che "aggrapparsi a queste opere dà bene l’idea degli errori commessi in passato e della difficoltà di gestione del presente. Nei mesi scorsi e durante la campagna elettorale – precisa - erano stati annunciati come imminenti opere di cui in realtà abbiamo completamente perso le tracce". E ne cita alcuni: la caserma dei vigili del fuoco, il campo da padel, l’installazione di pannelli solari sul palazzetto dello sport, la costruzione di un’area-feste per le associazioni di volontariato, la ricostruzione del ponte di Rosola e la riqualificazione di borghi ed edifici storici come la "barchessa" di San Giacomo. "Il progetto "Zocca paese della musica" – chiosa - è in un cassetto, così come l’idea di un ente per lo sviluppo turistico e non sappiamo se Zocca Food - l’evento su cui ha speso più energie l’ex vicesindaco - avrà o meno un futuro".

w. b.