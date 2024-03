La Cdr travolge il San Felice e aggancia il quarto posto

CDR MUTINA

3

SAN FELICE

0

CDR MUTINA: Mawuli, Ognibene, Ligabue, Gollini, Farina (81’ Ziliani), Shehu, Vignocchi, Montorsi (70’ Pilia), Corbelli (65’ Notari), Panzanato (80’ Nadiri), Cipolli (55’ De Pietri). A disp. Macchioni, Lazzaretti, Turci, Teggi, Ziliani. All. Pivetti.

SAN FELICE: Neri, Sentieri, Passerini, Sarti (82’ Masuzzo), Ruopolo (49’ Tosse), Roccato, Haddaji, Marchesini (78’ Gentile), Carpeggiani, Iazzetta, Ndrejaj (79’ Fontana). A disp. Pivanti, Adsaoui, Ermeni, Balboni, Cavicchioni. All. Barbi

Arbitro: Montanari di Bologna Reti: 16’ (rig.) Corbelli, 48’ e 61’ (rig.) Panzanato

Note: ammoniti De Pietri, Vignocchi, Iazzetta, Nadiri

La Cdr cancella il ko di mercoledì a Baiso e travolgendo il San Felice riaggancia il 4° posto. Locali subito pericolosi con Vignocchi che da fuori area calcia alto. Pochi minuti dopo Iazzetta sfiora il gol di testa. Al 16’ Cipolli si procura il rigore che Corbelli trasforma. Poco dopo lo stesso attaccante si rende pericoloso su un bel cross di Ligabue, con un tap in che va di poco fuori. Dopo un rigore reclamato da Panzanato il San Felice sfiora due volte il pari con Sentieri. Nella ripresa dopo 3’ Panzanato servito da Corbelli con un passaggio filtrante batte Neri firmando il 2-0. Al 56’ tiro da fuori area di Carpeggiani ma Mawuli para. Al 61’ altro rigore per la Cdr, questa volta va Panzanato che non sbaglia e chiude la gara. Nel finale da segnalare altre tre opportunità dei giallorossi ospiti con Haddaji di testa, Fontana che conclude fuori e Iazzetta che calcia alta la punizione.