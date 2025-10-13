La Cdr va sotto a inizio ripresa Ma poi ribalta il risultato

CORTICELLA

CDR MUTINA

CORTICELLA: Calzati, Luccarini (45’st Cianciulli), Cantelli, Chiossi (45’st Bazzani), Caselli L., Salcuni, Baccolini (33’st Cisotto), Pescatore (33’ Vasta), Sene, Caniato (30’st Tonelli), Santaniello. A disp. Arcamone, Fini, Dragona, Manga. All. Cavina

CDR MUTINA: Auregli, Boilini, Hajbi (29’st Gargano), Caselli A., Serra, Vacondio, Cuoghi (38’st Gualdi), Caselli M. (18’st Cremaschi), Fantastico (33’st Gollini), Hoxha, Panzanato (23’st Teggi). A disp.: Schena, Lazzaretti, Mazzoni, Bellucci. All. Paganelli

Arbitro: Battilani di Imola

Reti: 12’st Santaniello, 29’st Hoxha, 44’st Cremaschi

Note: ammoniti Chiossi, Caselli L., Salcuni, Santaniello, Calzati, Baccolini, Caselli M., Hajbi, Cremaschi

Come sabato scorso col Fiorenzuola, la Cdr Mutina la risolve ancora nel finale, ribaltando con due reti nell’ultimo quarto d’ora il vantaggio del Corticella. Per gli orange (10 punti in 4 gare) prosegue la corsa in zona playoff. Al 19’ Hoxha per Panzanato, sponda per Andrea Caselli che manda alto. Al 30’ Panzanato si presenta solo davanti a Calzati ma il suo tiro è debole e centrale. Nella ripresa al 10’ punizione di Andrea Caselli di poco alta. Al 12’ però alla prima chance il Corticella passa: Sene scarica su Baccolini pella sul palo opposto per Luccarini, la cui sponda trova Santaniello per l’1-0. La Cdr Mutina si riversa in avanti ma rischia dei contropiedi: al 25’ è Sene che si invola, prova il diagonale che Auregli para. Al 28’ è Chiossi a provare il tiro da lontano che Auregli para facilmente. Sul capovolgimento palla a Cremaschi sulla destra, perfetto cross per la testa di Hoxha che fa 1-1. Al 34’ cross di Vasta per Cisotto che in area la gira perfettamente, gran respinta di Auregli, poi nasce una mischia salvata dalla difesa orange. Al 39’ Hoxha crossa per Gollini che trova Calzati pronto alla parata. Al 44’ corner di Hoxha che restituisce il "favore" a Cremaschi donandogli una gran palla, girata di testa su cui Calzati tocca deviando la sfera sul palo e poi in gol. Al 5’ di recupero Teggi in contropiede ma Calzati esce bene.