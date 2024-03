La celebrazione in Cattedrale

Oggi alle 12, in Cattedrale, il vicario generale, monsignor Gildo Manicardi presiederà la celebrazione eucaristica per l’86° anniversario della vestizione religiosa della Venerabile Marianna Saltini, Mamma Nina, e della nascita dell’istituto delle Figlie di San Francesco, avvenuta il 19 marzo 1938. Al termine della messa seguirà nei locali della canonica del Duomo il pranzo per la grande famiglia di Mamma Nina e dell’Agape, la realtà di accoglienza che porta avanti oggi il carisma inaugurato da Mamma Nina alla Casa della Divina Provvidenza. Nel pomeriggio alle 16 in Sala Duomo, è previsto il quarto e ultimo incontro del ciclo ‘Ideale di fede e influssi culturali. Il caso delle donne’, promosso da Cib e Acli Carpi.