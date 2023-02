La ceramica come impegno sociale Apre la sede del ’Manifatti Lab’

"Sulla ceramica ‘scivola’ la luce: la percorre, la avvolge", fanno notare i volontari di Mani Tese. Ed è proprio un segno di luce e di impegno sociale il laboratorio inclusivo Manifatti che inaugura ufficialmente la sua sede e il suo shop domani alle 17.30 presso Mani Tese in via per Camposanto 7a alle porte di Finale. "La ceramica è un materiale che attraversa le epoche e le culture – spiegano i volontari –. Da decine di migliaia di anni si modella l’argilla e la si decora per crearne oggi d’uso e ornamentali". Manifatti Lab è nato già un anno e mezzo fa per essere un luogo accogliente, "aperto a tutti coloro che esprimono una domanda sociale e un bisogno espressivo, siano essi adulti, bambini, scuole, persone fragili, profughi, detenuti, volontari che hanno voglia di fare". La lavorazione della ceramica diventa momento di relazione e anche di terapia: "Crediamo molto nel benessere e nelle possibilità espressive e relazionali che questo tipo di attività riesce a generare – aggiungono a Mani Tese –. Ne abbiamo avuto conferma in questo primo anno e mezzo di intensa attività con tante persone, tutte molto diverse per età, per sensibilità e per capacità".

Il progetto sociale di Manifatti Lab (che si affianca anche alla sartoria sociale Manigolde) è stato abbracciato anche da diversi sostenitori, fra cui la Chiesa Valdese con i fondi dell’8 per mille e l’International Paper che ha donato il nuovo forno. "Il nostro operato con le persone in condizioni di criticità e fragilità è finanziato dalla vendita delle ceramiche che realizziamo a Manifatti – sottolineano al laboratorio –, con il nostro gruppo aperto di ceramisti che si sono formato proprio qui con l’aiuto del maestro Alessandro Formigoni".

Sabato a Manifatti ci sarà un momento di festa per presentare il nuovo punto vendita, con la nuova collezione di ceramiche.

s.m.