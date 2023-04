La ceramica in vetrina negli Usa "Il mercato americano ci ama, ma la concorrenza è aggressiva"

di Paolo Tomassone

La piastrella italiana continua a essere leader del mercato americano. Per il valore generato lo scorso anno (4,5 miliardi di dollari nel 2022, il 15% in più rispetto all’anno precedente) l’Italia mantiene salda la posizione di testa nella lista dei paesi da cui gli americani si riforniscono, superando anche la Spagna. Tra i costi per i trasporti saliti alle stelle fino a pochi mesi fa e gli aumenti legati alla crisi energetica, la ceramica tricolore sta viaggiando sulle ‘montagne russe’. Per Confindustria, però, ci sono sufficienti motivi per essere ottimisti. "L’attendismo non paga, la concorrenza è talmente aggressiva che se aspettiamo anche solo un attimo rischiamo di morire". "Il mercato americano – spiega il vicepresidente di Confindustria Ceramica, Emilio Mussini (nella foto) – fa gola a chiunque, per questo serve una vera internazionalizzazione, con investimenti sul territorio per offrire agli americani il prodotto che cercano a chilometro zero". E senza mai sacrificare la qualità, quell’ingrediente che continua a fare la differenza, come si nota tra gli stand del Converings, la più importante fiera del settore ceramico in Nord America, in corso a Orlando. La Cina è sparita dai radar ma a sentire gli industriali presenti alla manifestazione preoccupa l’avanzata dell’India che in un solo anno ha fatto registrare il 30% in più aggiudicandosi la quarta posizione per l’export dopo Francia, Italia e Messico. Ieri a Orlando Confindustria Ceramica ha presentato il bilancio del 2022 e le nuove tendenze nel corso di una conferenza internazionale. Gli eccellenti risultati della ceramica italiana negli Usa, ricorda Mussini, sono il frutto di diversi fattori. "Innanzitutto, il design e la versatilità della ceramica e delle lastre italiane sono il fattore primario di scelta da parte dei consumatori di tutto il mondo. Sullo stesso livello - spiega il vicepresidente - va messa anche la qualità della manifattura, frutto di una dotazione tecnologica e impiantistica all’avanguardia che rappresenta oggi la punta più evoluta del manufacturing a livello mondiale". Uno standard di eccellenza reso possibile dai continui investimenti in nuove tecnologie che, nel solo 2022, sono stati pari a 351 milioni di euro e che da sempre oscillano tra il 4,5 e il 10% del fatturato annuo. All’Orange County Convention Center di Orlando le industrie italiane hanno cercato di trasmettere questo "impegno" portato avanti nonostante gli anni di crisi. "La fiera è partita con molta energia – dice il direttore di Confindustria Ceramica, Armando Cafiero –. Sessanta dei più importanti marchi hanno scelto di non mancare alla 33esima edizione della fiera. Gli allestimenti dimostrano gli investimenti importanti che le nostre aziende fanno su questo territorio, in un momento difficile perché il mercato sta risentendo di una frenata importante. Le aziende hanno investito e hanno saputo attraversare questa fase difficile". "Stiamo riscontrando che qui negli Stati Uniti la sensibilità verso la sostenibilità sta crescendo – assicura il vicepresidente –. C’è un approccio meno demagogico e più pratico rispetto ad anni fa. Il pragmatismo americano ci dovrebbe essere d’insegnamento per dirigere meglio la traiettoria che siamo costretti a seguire in Europa".