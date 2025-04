La ceramica vola in Usa con l’incognita dazi

La ceramica italiana si prepara a (ri)scoprire l’America. E mette nel mirino l’edizione 2025 di Coverings, la più importante fiera internazionale del Nord America, che celebra la sua 35ma edizione all’Orange County Convention Center di Orlando, in Florida.

Appuntamento di primo livello, quello che comincia lunedì e finisce il 2 maggio, luogo di incontro per professionisti del design, architetti e addetti ai lavori, cui Ceramics of Italy propone l’eccellenza della ceramica di casa nostra (anche) presso il Padiglione Italia. Che, organizzato da Confindustria Ceramica e situato nella South Hall del Centro Congressi con l’esposizione di 80 tra i più importanti brand italiani, affaccia le aziende di casa nostra ad un mercato che resta strategico. E al quale i produttori italiani guardano con fiducia, sulla scorta di numeri che valgono.

Gli Usa nel 2024 hanno importato 180 milioni di metri quadrati di ceramica per un valore di 2,4 miliardi di dollari: dati in calo rispetto al 2023, ma che per le ‘nostre’ aziende valgono comunque circa 29 milioni di metri quadrati e 707 milioni di dollari: lo stand Ceramics of Italy, progettato dallo studio newyorkese HDR, diventa anche per questo sintesi e vetrina di un’eccellenza nei confronti della quale gli Usa restano ricettivi.

I contributi di Appiani, Ceramica Vogue, Cotto d’Este, La Fabbrica, Lea Ceramiche, Mirage, Naxos e Fila Surface Care Solutions ‘vestono’ ambienti che fungono da fulcro per fare network e godere di un’autentica esperienza di ospitalità italiana.

Le aziende presentano collezioni per outdoor e indoor che creano continuità tra gli spazi, oltre a nuove pavimentazioni in gres porcellanato, rivestimenti per piscine e sistemi di posa sopraelevata che valorizzano il design degli spazi esterni e, poiché la sostenibilità è tema centrale, sono in primo piano anche le collezioni con certificazioni Epd, Leed, Greenguard, e B Corp.

Vetrina delle ultime tendenze del design, il Coverings diventa così palcoscenico sul quale il made in Italy si propone di recitare da protagonista, a consolidare una leadership che ne fa, rispetto al mercato statunitense, il primo importatore per valore e il terzo per volumi. Stanti contingenze geopolitiche che cambiano le traiettorie del commercio globale e l’incognita dazi, il mercato a stelle e strisce somiglia parecchio, per il made in Italy della piastrella, ad un fronte che vale la pena presidiare.

Approfittando magari di questa settimana a Orlando per piantare, ove possibile, altre ‘bandierine’.

Stefano Fogliani