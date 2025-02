La cerimonia in Duomo. L’arcivescovo ai politici:: "Sappiate incontrare il volto di ogni persona"

L’arcivescovo Castellucci non adotta mai toni stentorei, il suo approccio è sempre pacato, quasi sommesso. Eppure ieri mattina in Duomo, nella luce ieratica della festa di San Geminiano, fra gli inni, i ceri, il profumo d’incenso, le sue parole ci sono sembrate ‘suonare’ ancora più forti: ai politici don Erio ha raccomandato di imparare "l’arte dell’incontro con i volti", andando fra la gente e guardando negli occhi le persone. "La politica smart working, che evita le folle, limitandosi ai social e ai salotti televisivi, resta lontana dal mondo reale – ha ricordato nella sua omelia –. Quella che invece ‘percorre le città e i villaggi’, incontrando i volti, elabora soluzioni efficaci".

Nel giorno di San Geminiano la Chiesa e la Città si incontrano e si confrontano nell’abbraccio di quella cattedrale che – appunto – fu costruita da chierici e laici. E non a caso in prima fila al solenne Pontificale, ieri mattina nel Duomo gremitissimo, c’erano il sindaco Massimo Mezzetti con i colleghi di Pontremoli e San Gimignano (che condividono con noi il Santo Patrono), tutte le massime autorità civili e militari, parlamentari, consiglieri, presidenti di fondazioni. A tutti loro l’arcivescovo ha rivolto il suo saluto affettuoso ma anche un messaggio ben chiaro: la politica si fa tra la gente, e soprattutto tra coloro che sono più ai margini. Già un anno fa, nella sua omelia per la festa del 31 gennaio, monsignor Castellucci aveva osservato che per essere un buon politico occorre avere una vera "com-passione rivolta non agli interessi privati ma al bene comune. L’amore senza politica scade in una bolla emotiva e la politica senza amore finisce in una fredda strategia". Quest’anno ha approfondito il tema. E prendendo spunto dal brano del Vangelo in cui Matteo racconta che Gesù percorreva le strade della Galilea incontrando la gente, ha indicato ai politici di fare altrettanto: "Vedere di persona, fissare i volti ad altezza d’uomo, come fa il Signore, attiva la compassione, spinge a condividere la sofferenza, informarsi invece della situazione solo dalle statistiche rende indifferenti e ostili".

Quando nel percorso della vita incrociamo una persona, non dobbiamo chiederci subito "a che categoria appartenga" o "che partito voti", "ma la prima domanda dovrebbe essere ‘Che sofferenza porta nel cuore’. Perché ciascuno di noi ospita qualche sofferenza", ha aggiunto l’arcivescovo. "Qui a Modena tutte e tre le azioni svolte da Gesù e consegnate ai discepoli (insegnamento, predicazione e cura) sono praticate con intensità e competenza, fra percorsi didattici, progetti formativi e opere assistenziali", ha sottolineato don Erio. Ma non dobbiamo mai dimenticare l’importanza dell’incontro vero con le persone. Allargando lo sguardo anche su orizzonti più vasti, ha aggiunto che talvolta "abbiamo la sensazione che le scelte politiche assunte da chi opera lontano da noi siano talvolta avulse dai problemi veri e si basino più che altro su sondaggi e calcoli elettorali, arrivando a inculcare paure e chiusure, pur di ottenere facili consensi".

Sempre suggestiva, profonda e intessuta d’incanto, la cerimonia che l’arcivescovo Castellucci (affiancato da monsignor Luigi Biagini, inappuntabile maestro delle celebrazioni liturgiche) ha concelebrato con altri due presuli, monsignor Mario Vaccari, vescovo di Massa Carrara - Pontremoli, e monsignor Lino Pizzi, vescovo emerito di Forlì: con loro sull’altare anche il padre Custode della Porziuncola di Assisi, oltre ad almeno una ventina di sacerdoti e diaconi. Durante la Messa, accompagnata con solennità dalla Cappella musicale del Duomo, i valletti in livrea gialloblù, hanno portato sull’altare l’offerta del Comune, i ceri e l’olio per la lampada che arde sulla tomba del santo. E ancora una volta si è rinsaldato un patto antico: tutti noi siamo geminiani, perché San Geminiano è uno di noi.