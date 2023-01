La Cgil va a congresso"Affrontare le sfide"

Appuntamento domani, giovedì e venerdì al Forum Monzani (via Aristotele, 33) per il 19° Congresso provinciale della Cgil di Modena. "I lavori – spiegano dal sindacato – prendono il via il pomeriggio di domani alle 14 con l’accreditamento dei 420 delegati e l’insediamento di Congresso, presidenza e nomina delle Commissioni".

Alle 15 proiezione del breve video ’2019-2022: ecco dove eravamo’, a cura di Stefano Massari e Carlotta Cicci (agenzia Disforme), che ripercorre i 4 anni dal precedente congresso Cgil e le principali vertenze, tappe contrattuali e iniziative che hanno caratterizzato l’attività sindacale.

Dopo il video, l’apertura lavori e gli adempimenti congressuali, alle 15.20 la relazione introduttiva del segretario uscente della Cgil di Modena Daniele Dieci. A seguire intorno alle ore 16.30 è previsto il saluto di autorità nelle persone del presidente della Regione Stefano Bonaccini, il sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli e il presidente della Provincia Giandomenico Tomei. A seguire i saluti dei segretari di Cisl Emilia Centrale e Uil Modena e Reggio Emilia Rosamaria Papaleo e Luigi Tollari. Infine, brevi interventi dei rappresentanti del mondo dell’associazionismo e del volontariato, Arci, Anpi, Udu, Libera Casa delle Donne e Tam Tam di Pace. Tra gli invitati ai lavori del congresso anche i rappresentanti di associazioni economiche e università, gli amministratori locali, i parlamentari modenesi e rappresentanti delle forze politiche.

"Il congresso – spiega Daniele Dieci, segretario uscente Cgil Modena – rappresenta un momento di straordinaria importanza per la nostra organizzazione. Le sfide della contemporaneità ci devono spingere verso la modernizzazione del fare sindacato oggi, andando incontro alle nuove esigenze delle persone, ad un mercato del lavoro oramai de-composto e ad un livello di disuguaglianza economica, sociale e di opportunità intollerabile".