La chiamata al voto. Referendum, la Cgil:: "Sarà la nostra rivolta per lavoro e sicurezza"

Dopo il successo della raccolta firme, i prossimi 8 e 9 giugno gli italiani sono chiamati a votare al referendum abrogativo proposto e promosso dalla Cgil che verte su cinque tematiche: quattro riguardano il diritto al lavoro e la sicurezza sullo stesso, un quinto la cittadinanza. Ieri Piazza grande si è riempita -come altre in Italia- in vista di questo evento. Esperti si sono confrontati in un talk condotto da Anna Ferri di Arci, che ha visto protagonisti la segretaria nazionale di Spi Cgil Tania Scacchetti, il docente di Diritto del lavoro Iacopo Senatori e Rosanna Russo, vedova della vittima sul lavoro Salvatore Rabbito.

"Chiediamo di votare sì al referendum abrogativo perché le leggi per come sono ora non sono a tutela dei lavoratori – commenta il Segretario CGIL Modena Daniele Dieci – Ma chiediamo in ogni caso di andare a votare. Il nostro motto è ‘Il voto la nostra rivolta’: una rivolta pacifica ma efficace in un paese dove ci sono degli errori che non vogliamo, specialmente su precariato e sicurezza sul posto di lavoro".

La sicurezza è il tema principe delle cinque proposte di cambiamento: sul lavoro i primi quattro punti "vogliono opporsi al precariato dilagante e all’abuso di contratti a termine, tirocini, situazioni in cui il ‘lasciare o prendere’ -spesso pure sottopagato- affligge tutti", chiosa il professor Jacopo Senatori dell’Universitaà di Modena e Reggio Emilia. "Chiediamo che ci sia più sicurezza su prospettive e garanzia ma anche sicurezza vera e propria. Questa proposta è un favore alle imprese, che potranno vigilare meglio, e un dovere verso i lavoratori".

Parlando di sicurezza sul lavoro è intervenuta sul palco anche Rosanna Russo, vedova di Salvatore Rabbito, lavoratore che nel 2021 perse la vita in un cantiere. "Non è possibile che un operaio vada a lavoro senza sapere se la sera tornerà a casa, non era quello che sarebbe dovuto succedere a noi e non vogliamo che succeda mai più. Andare a votare a questo referendum è una responsabilità perché si metta fine a questo dramma". L’ultimo punto riguarda la cittadinanza: "Con la proposta di diminuire da 10 a 5 anni il minimo necessario di residenza per richiederla, vogliamo garantire dignità e opportunità a chi col suo lavoro e umanamente arricchisce il territorio. Le condizioni per la richiesta prevedono la prova di una residenza costante e con un contratto regolare. Senza contratto non si può richiedere la cittadinanza e questo porta i lavoratori extracomunitari ad accettare condizioni al limite della decenza a livello di reddito e garanzie".

Piazza Grande, ospite della manifestazione e del successivo concerto di Massimo Zamboni (musicista, scrittore e membro storico dei CCCP), si è riempita in fretta di attivisti e partecipanti, tutti per ‘votare cinque volte sì’. Anna Trichera ne ha approfittato per raccogliere i volantini da portare alle amiche "che vadano alle urne. Quello che mi sta più a cuore è la cittadinanza. Anche chi viene da fuori lavora e merita rispetto come chi è di qui, che sia un genitore o che sia un figlio, come lo siamo tutti noi". Per Barbara Borghi "Sicurezza e integrazione sono una lotta e un obbiettivo da tenere a mente, così come il votare e partecipare: se sono più libera, sono anche più sicura". "Sarà una sfida: per passare servirà il sì sulla scheda ma anche il quorum, quel 50+1 che richiede che 26 milioni di italiani vadano alle urne. Ma ci crediamo, e per questo è importante tornare a scendere in piazza, parlare, e ricordarsi di lottare" conclude Luciano Tomassia, volontario all’evento.