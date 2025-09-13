La Chiesa di San Carlo è stata ’liberata’ dalle impalcature

In occasione dell’apertura delle celebrazioni per i 400 anni della Fondazione Collegio San Carlo, è stato presentato, giovedì sera, l’intervento di ristrutturazione della chiesa impacchettata da mesi. L’obiettivo culturale del progetto è consistito nell’elaborazione di una soluzione organica di conservazione materiale dei paramenti murari esterni, accompagnata dalla stesura di intonachino nelle zone ove era originariamente presente. L’approfondito studio dei disegni originali dell’architetto Bartolomeo Avanzini, risalenti al Seicento, e l’utilizzo di tecnologie avanzate di rilievo e analisi hanno consentito di riportare la chiesa alla sua forma originaria. "Dopo anni di studi, ricerche d’archivio, analisi chimiche e fotografiche – ha spiegato l’architetto Francesco Gentili, progettista e direttore dei lavori – abbiamo iniziato a comprendere quale dovesse essere la soluzione per il restauro del monumento e individuato l’intonachino con il colore originale. Per decidere la finitura della facciata, mi sono immaginato di trovarmi nell’Ottocento davanti al prospetto: la facciata era quasi integra, mancavano soltanto alcune parti di intonaco, ma tutti i motivi architettonici e geometrici risultavano intatti. Da qui la scelta di riportarla all’aspetto originario, così come si presentava al momento della sua edificazione".