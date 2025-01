La chiesa di San Nicolò in televisione

Stamattina alle 10.55, la Santa Messa che Rai Uno propone nel palinsesto della domenica, sarà trasmessa dalla chiesa di San Nicolò. A presiedere la celebrazione eucaristica sarà il vescovo di Carpi monsignor Erio Castellucci, per la regia di Simone Chiappetta e il commento di Orazio Coclite. Per coordinare gli aspetti organizzativi e liturgici si è costituito un gruppo di lavoro guidato dal parroco padre Celestin Mbuama Ngalamulume, coadiuvato dall’Ufficio Liturgico e dall’Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Carpi.

L’ingresso in chiesa sarà possibile dalle 9.30 alle 10.30 fino ad esaurimento dei posti a sedere, per motivi di sicurezza ed esigenze di regia non sono ammesse persone in piedi. Dalle 10.30 non sarà più possibile entrare in chiesa. Il tempio di San Nicolò è stato riaperto alla cittadinanza lo scorso 1° novembre, dopo oltre dodici anni di attesa: quella che è da molti considerata la chiesa più bella di Carpi e una delle più importanti a livello di storia dell’arte, era infatti chiusa dal sisma del maggio 2012.

In occasione della riapertura, il sindaco Riccardo Righi aveva affermato: "Questo luogo è simbolo di una comunità fedele, ma in senso lato sono tanti i simboli che vi ruotano attorno. Restituiamo alla città uno degli ultimi edifici pubblici (il Tempio di San Nicolò è l’unica chiesa di proprietà del Comune, dal 1871) che ancora portano le ferite del terremoto". Monsignor Manicardi, vicario generale della diocesi, aveva aggiunto "l’importanza della riapertura anche nell’ottica della ripresa dell’attività della parrocchia, con la Congregazione dei Missionari Servi dei Poveri. Ci sarà quindi un parroco sia per San Nicolò che per San Francesco, padre Celestino, con due viceparroci e altri due sacerdoti e tutti abiteranno nel convento di San Nicolò".

Il progetto definitivo è stato redatto nel 2018, da allora sono stati condotti lavori di riparazione del danno e miglioramento sismico, non un semplice ‘restauro’ della chiesa, per un costo totale di quasi 4 milioni di euro.