"La chiesa di San Nicolò è pronta a riaprire"

La prima ‘emozione’ è stata a inizio luglio, quando, dopo dodici anni, ossia dal sisma del maggio 2012, di assoluto silenzio, le campane della chiesa di San Nicolò di Carpi hanno fatto di nuovo sentire la loro ‘voce’. La seconda è quella di rivedere ormai completamente la chiesa così amata dai carpigiani, ‘liberata’ poi ponteggi, dalla recinzione del cantiere e dalla gru, che è stata smontata a fine agosto. Si fa sempre più vicina la riapertura alla città di uno dei gioielli di Carpi, il tempio monumentale di San Nicolò (che è di proprietà del Comune). "Siamo in dirittura di arrivo – afferma Paolo Malvezzi, assessore ai Lavori pubblici –. Nel cantiere si stanno terminando gli ultimi dettagli esterni, mentre all’interno si lavora per la ricollocazione dei mobili e degli arredi sacri precedentemente rimossi e catalogati. Avevamo detto che il cantiere sarebbe finito con settembre e così sarà". "E’ già stato pavimentato il portico: infatti il passaggio su via Berengario è stato chiuso, ma tra una settimana riaprirà. Poi si passerà alla tinteggiatura del portico di San Nicolò: dunque, mancano solo le ultime operazioni di pulizia e di sistemazione del porticato e il cantiere sarà eliminato del tutto". La domanda che si pongono a questo punto tutti i carpigiani riguarda la riapertura al culto della chiesa. "Stiamo concordando con la Diocesi le modalità per la riapertura che sarà in tempi davvero molto brevi". Altri interventi conclusivi comprendono la rilevazione fumi nel sottotetto, l’installazione dell’impianto di riscaldamento a pedane e di un nuovo sistema di illuminazione. "Questi lavori dipendono dai futuri piani di investimento, ma non precluderanno l’utilizzo della chiesa. Inoltre, per i transetti e le absidi laterali dell’altare maggiore, si attende un ulteriore finanziamento richiesto alla Regione dai fondi del terremoto: queste aree non saranno accessibili, ma ciò non influirà sulle attività religiose". Il costo complessivo delle opere edili sfiora i 2.500.000 euro, coperti per la maggior parte da fondi regionali e rimborsi assicurativi, mentre i costi relativi ai restauri delle superfici pittoriche ammontano a poco meno di 1.400.000 euro, anch’essi finanziati in gran parte da fondi regionali e rimborsi assicurativi. Si tratta di un investimento totale che sfiora i 4.000.000 euro. Maria Silvia Cabri