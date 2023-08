La chiesa di San Pietro ’risorgerà’ "È un edificio storico da tutelare"

Pochi sanno che nella piccola borgata di Spinzola, alle porte di Benedello, sorgeva un tempo l’antica chiesa di San Pietro risalente al 1200. Dal 1700, quando per incuria si registrò il crollo del tetto, la chiesa non venne più sistemata ma solo utilizzata come cimitero fino agli anni ’60. Della questione, se ne è voluto occupare il sindaco di Pavullo Davide Venturelli, che ieri - insieme al consigliere Adriano Lutti e al volontario Francesco Livaldi - ha dato il via ad un primo recupero dell’edificio, in attesa della stesura di un progetto ambizioso non appena ce ne saranno le condizioni e si saranno trovati i fondi. Armati di guanti e attrezzature, i tre sono intervenuti per un primo sfalcio del verde: "Non sono mai riuscito ad accettare che un luogo unico come questo potesse essere perso definitivamente - spiega il sindaco Venturelli -. Non tutti i comuni possiedono un luogo così ricco di storia e che conserva ancora caratteristiche originali di ottocento anni fa". L’impianto della chiesa, infatti, ospitava nicchie, iscrizioni e abside, ed era situato accanto al castello di Chiagnano (andato, nei secoli, distrutto). Prima di procedere con l’elaborazione delle fasi successive di recupero, però, andrà risolta la questione del cimitero interno: "Ho recuperato i contatti di tutti i nipoti e pronipoti delle salme ancora presenti nel cimitero abbandonato - aggiunge Venturelli -; ora procederemo con una richiesta formale di estumulazione a tutti questi e ad una bonifica complessiva. Dopodiché, nel prossimo bilancio di previsione, contiamo di poter affidare ad un professionista l’elaborazione di un progetto di recupero dell’antica chiesa. Dunque il cimitero risulterà nominalmente soppresso, ma le mura resteranno e, con un po’ di fortuna, potrebbero beneficiare di appositi fondi futuri per un recupero che restituisca finalmente dignità alla antica chiesa di San Pietro".

Riccardo Pugliese