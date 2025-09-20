La Chiesa Madre riapre ai fedeli dopo il restauro

Riapre oggi a Magrignana di Montecreto della Chiesa Madre intitolata a San Geminiano Vescovo. Alle 15,30 monsignor Erio Castellucci, vescovo di Modena presiederà la santa messa. Saranno presenti il sindaco Giuseppe Ballotti e il Gruppo Alpini. I lavori di restauro sono stati finanziati in parte dall’Unione Europea nell’ambito del Pnrr - Next Generation EU e in parte dalla raccolta di fondi organizzata dai volontari del gruppo "Magrignana Insieme" che, col loro impegno, pubblicizzato con la creazione del brend "Magrignana è uno stato d’animo" hanno raccolto i fondi necessari per la copertura dei costi non compresi nell’attuale bando Pnrr. I lavori portati a termine hanno interessato il rifacimento del tetto (che ha salvato la chiesa, eliminando le numerose infiltrazioni di acque piovane che hanno gravemente danneggiato il soffitto intagliato e le pitture parietali) e la realizzazione del primo luogo di sosta della montagna modenese per i pellegrini e camminatori della Via Romea Imperiale che transita a fianco della chiesa stessa (realizzato in una parte della canonica).

Rimane però ancora molto da fare. Le pitture parietali, gli ammaloramenti degli intonaci, il restauro del soffitto e di numerose opere d’arte sacra richiedono altri finanziamenti da parte di enti superiori ma, non per questo cessa l’opera dei volontari che già da domani organizzano la "festa di fine estate" finalizzata, come le precedenti, a reperire fondi ulteriori per la Chiesa Madre. Nel 1642, abitanti del luogo, diedero inizio alla costruzione della Chiesa Madre e oggi, i loro discendenti, assieme a persone che hanno acquistato seconde case a Magrignana e semplici cittadini sentono il dovere di preservare quanto essi ci hanno donato.

L’inaugurazione di oggi rappresenta l’inizio di un percorso di riqualificazione ancora lungo e impegnativo.

w. b.