La chitarra di Vasco, fatta col legno dei barconi dei migranti

"Questa chitarra porta con sé il dolore e la speranza di tante umanità in fuga dalla guerra e dalla miseria". Parola di Vasco Rossi, che ha ricevuto in dono uno strumento molto particolare e l’ha mostrato con orgoglio sui suoi profili social. La chitarra elettrica dai mille colori è stata infatti realizzata dai detenuti nella liuteria del carcere di Secondigliano (Napoli) con il legno dei barconi approdati in questi anni a Lampedusa. È una nuova, toccante tappa del progetto "Metamorfosi", promosso dalla Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti, presieduta da Arnoldo Mosca Mondadori. Sono più di 10 anni che la fondazione sostiene il laboratorio di liuteria nel carcere di Opera (Milano), a cui si è aggiunto quello campano: con la guida di liutai, i detenuti apprendono un mestiere. Negli anni scorsi, Arnoldo Mosca Mondadori ha ottenuto la possibilità di recuperare alcuni barconi spiaggiati sull’isola. "Sono onorato per questo dono – ha scritto Vasco –. il progetto ‘Metamorfosi’ trasforma tutto ciò che è ritenuto scarto in armonia e bellezza, trasforma il dolore in nuova speranza". Il rocker ha suggellato il suo post con una citazione dalla "Via del Campo" di Fabrizio De André, "Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior". E intanto sui social Vasco ha fatto gli auguri alla madre Novella che ha compiuto 94 anni.