La ciclabile Paul Campani Tra Vignolese e via Emilia omaggio al re del Carosello

In occasione del centenario dalla nascita di Paolo (Paul) Campani, il Comune di Modena omaggia il celebre fumettista con l’intitolazione della pista ciclabile che collega via Vignolese a via Emilia est sopra il tratto cittadino interrato della linea ferroviaria Modena-Sassuolo. Nato a Modena il 29 gennaio 1923, Campani è noto per essere stato il creatore dei primi personaggi pubblicitari animati della trasmissione televisiva Carosello, tra i quali spiccano "Miguel son mi" e "Toto e Tata", che hanno allietato le serate di milioni di italiani. Ancora, Campani fu il fondatore della casa di produzione modenese di cartoni animati Paul Film. "Abbiamo deciso di omaggiare Campani – dichiara il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli – perché è stato un riferimento artistico e culturale per Modena, città alla quale rimase legato per tutta la vita. Per me e, credo, per molti altri, parlare del fumettista riporta la mente al Carosello: ricordo ancora con nostalgia mio padre che, appena finita la trasmissione, si alzava in silenzio e spegneva la televisione. Era il momento di andare a letto". La scelta di intitolare la pista ciclabile a Campani si deve principalmente al fatto che essa fiancheggia, all’altezza di via Costrignano, quella che fu la sua abitazione. Allo stesso tempo, l’artista rappresenta il punto di riferimento di una lunga stagione del fumetto e dell’animazione modenesi, a sua volta intrecciata con la musica, che la stessa ciclabile evoca in diversi punti, uno su tutti via Cucchiari, dove al numero 22 nacque il cantautore Francesco Guccini. "Scopriamo oggi questa targa – le parole dell’assessore Andrea Bosi, in qualità di presidente della Commissione toponomastica – per dare un riconoscimento importante al capostipite della scuola del fumetto modenese: la scelta di intitolare le piste ciclabili deriva dal grande valore che vogliamo attribuire alle stesse". "Oggi il Comune di Modena sta lavorando sul tema della riconoscibilità delle ciclabili – gli fa eco Alessandra Filippi, assessora alla Mobilità sostenibile – in modo che la nostra rete sia facilmente percorribile e individuabile. Intitolare i percorsi ciclabili è il primo segnale importante". L’impegno dell’amministrazione per valorizzare la storia modenese del fumetto e dell’animazione non si ferma alla targa in memoria di Campani, ma proseguirà negli spazi della Fondazione Ago: "Questa è una giornata importante – conclude l’assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi - perché ricorda una delle figure che dal punto di vista culturale e imprenditoriale ha lasciato di più il segno nella nostra città. Grazie al lavoro del Museo civico e agli spazi che si apriranno nel complesso Sant’Agostino-Estense vogliamo continuare a ricordare queste storie: è importante che le giovani generazioni possano comprendere la genialità di artisti come Campani".

Jacopo Gozzi