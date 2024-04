La Ciclovia del Mito. Ventuno chilometri sulle orme di Ferrari: "Unirà i due musei"

È stata presentata ufficialmente ieri la Ciclovia del Mito: un nastro d’asfalto che attraversa i Comuni di Modena, Formigine, Fiorano Modenese e Maranello in un itinerario di 21 km riservato a pedoni e biciclette, per collegare il Museo Casa Natale Enzo Ferrari di Modena e il Museo Ferrari di Maranello. Il percorso ciclopedonale, che connetterà un’area popolata da quasi 250.000 cittadini, nasce con l’idea di valorizzare il territorio modenese e le sue eccellenze, tenendo conto sia delle sfide ambientali, sia dell’attrattività turistica della zona. Oltre al tracciato, è stato presentato anche il nuovo logo che caratterizzerà i pannelli e la segnaletica orizzontale della Ciclovia, che saranno realizzati a partire da maggio, con l’obiettivo di completare i lavori entro il 21 giugno di quest’anno. "Iniziative come questa – spiega il presidente della Provincia, Fabio Braglia – ci consentono di promuovere al meglio le eccellenze del territorio, mantenendo allo stesso tempo un’attenzione particolare verso mobilità dolce e sostenibilità. Possiamo affermare che, oggi, il tracciato della ciclovia esista già. Ora, andremo soltanto a investire alcune risorse per metterla definitivamente in funzione". La progettazione della Ciclovia del Mito ha richiesto un’organizzazione articolata, che ha coinvolto la Provincia e i quattro i Comuni attraversati dal percorso. "Mi preme sottolineare la stretta sintonia con cui cinque realtà amministrative diverse sono riuscite a collaborare – dichiara il sindaco di Fiorano Modenese, Francesco Tosi – non è scontato. A livello territoriale siamo un’unica realtà: in questo caso, la politica è riuscita a tenerne conto".

Durante il suo intervento, Tosi ha anticipato che prossimamente la ciclabile sarà perfezionata, e grazie al lavoro della Provincia unito al contributo della Fondazione di Modena, sarà accorciata di circa 1 km con un tratto che procede in parallelo alla Giardini. "La Ciclovia del Mito – prosegue il sindaco di Maranello, Luigi Zironi – è una straordinaria opportunità per due ragioni: la prima, come è stato detto, di carattere turistico; la seconda perché con questa infrastruttura si completa un collegamento importantissimo per il tragitto casa-lavoro di migliaia di cittadini, consentendo a chi abbia necessità di spostarsi tra Modena e Maranello, di arrivare in sicurezza a destinazione". "Il fatto di poter attraversare quattro comuni in modo sicuro – conclude Maria Costi, prima cittadina di Formigine – è fondamentale. Spesso, in qualità di amministratori, occorre fare delle scelte a lungo termine: a tal proposito, in questi anni, Formigine ha fatto la sua parte per la realizzazione di questa importante infrastruttura sovracomunale, portando a termine le ricuciture che sul territorio mancavano, al fine di rendere uniforme il percorso lungo la Ciclabile del Mito".