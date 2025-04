La Ciclovia del Sole festeggia 4 anni. Carovana di bici nella città dei Pico

La prima domenica ciclabile del 2025, che ha coinciso con la prima CicloFesta organizzata in provincia di Modena, guastata dal maltempo. Scoraggiati tanti dei partecipanti che si erano iscritti alla manifestazione, giunta alla sua quarta edizione, nata per celebrare nuove forme di mobilità sostenibile e di turismo lento che consentono di coniugare natura, cultura e le eccellenze dei territori attraversati. Erano annunciati 350 partecipanti, ma alla fine i ‘coraggiosi’ si sono ridotti ad una cinquantina.

"E’ chiaro che speravamo nel sole – ha detto salutando l’arrivo della carovana di ciclisti l’assessore mirandolese Marco Donnarumma – perciò a maggior ragione intendiamo ringraziare tutti i gruppi di ciclisti che sono arrivati nonostante il meteo".

Scelta come percorso una delle vie più suggestive e ricche di storia, un tratto della Ciclovia del Sole, che da Crevalcore per 28 chilometri ha portato i ciclisti fino a Mirandola, dove la loro accoglienza è stata spostata all’ultimo – causa maltempo - al piazzale antistante il Polo Culturale "Il Pico". La CicloFesta, giunta alla sua quarta edizione, intende promuovere uno stile di vita sano e sostenibile, valorizzando al contempo le risorse culturali e naturali che caratterizzano la Ciclovia del Sole, con la giornata di festa, sport e cultura.

Il programma ha previsto tre partenze organizzate in bicicletta: da Crevalcore, da Rami di Ravarino e da Concordia sulla Secchia. "Il percorso – ha commentato all’arrivo Laura, che è salita in treno a Bologna, proveniente da Carpi, per raggiungere Crevalcore unendosi agli altri - è stato abbastanza adeguato sia a famiglie che a giovani. Piacevole, non faticoso. Dovevamo essere di più però la pioggia è un grande deterrente". "Noi – dice Alessandro di Mirandola - siamo andati e tornati da Concordia. Il tragitto è stato bello. Pensavo peggio per la pioggia, invece siamo stati risparmiati durante la pedalata".

Ma c’è anche chi è venuto alla festa da più lontano e con un mezzo assolutamente innovativo, la "footbike": sono Gabriele di Bologna, che ha approfittato del treno fino a Crevalcore, come pure lo studente tedesco Benedict, e Luca, che invece ha raggiunto la comitiva a Crevalcore da Mirano (Ve). "Percorso bello, buono, fattibile. Trovato un poco di acqua alla partenza, ma da quando siamo entrati in azione non ce ne è più stata" è il racconto dei tre foot-bikers di questa giornata.

Alberto Greco