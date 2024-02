La Ciclovia del Sole prende forma. Partono i lavori per oltre 2 milioni

Prende corpo il completamento modenese della Ciclovia del Sole, percorso che dal Nord Europa si congiungerà alla nostra Penisola. Entro la primavera partiranno i due cantieri per la realizzazione del tratto da Concordia sulla Secchia a Mirandola e della passerella ciclopedonale che da località San Giovanni di Concordia consentirà l’attraversamento del fiume. Si tratta di un investimento che ammonta complessivamente a 4,225 milioni di euro. Le opere, che si concluderanno entro un anno dall’inizio dei lavori, e sono state aggiudicate dalla Provincia di Modena alla ditta Mantovagricoltura srl per la realizzazione del tratto Concordia – Mirandola con un importo complessivo di due milioni 675mila euro e alla ditta Zini Elio srl per l’attraversamento del Secchia a Concordia, con un importo di un milione 550mila euro. Per il tratto Concordia – Mirandola la lunghezza complessiva del progetto è di 21,8 chilometri cui oltre 6 sull’argine del fiume Secchia, 5,7 chilometri su strade extraurbane a basso traffico, 7 chilometri su piste ciclopedonali esistenti in ambito urbano delle quali si prevede, dove necessario, la riqualificazione e l’adeguamento, 800 metri su piste ciclopedonali in ambito extraurbano, e 1,8 chilometri su piste ciclopedonali di nuova costruzione. Relativamente alla passerella al arco centrale sul fiume avrà una lunghezza di circa 80 metri, sarà realizzata con una struttura metallica, interamente in acciaio cor-ten, mentre la larghezza dell’impalcato sarà complessivamente di 5,20 metri con sezione trasversale simmetrica composta da due corsie laterali, ciclopedonali monodirezionali. "La ciclovia - sottolinea Fabio Braglia, presidente della Provincia di Modena - rappresenta un progetto di grande suggestione".

Alberto Greco