"La Ciclovia non riqualificherà il territorio"

Sollevano critiche i lavori iniziati li 22 gennaio per la realizzazione del secondo tratto della Ciclovia del Sole a Mirandola. Il progetto, che segue il primo tratto completato nel 2022, e che nelle intenzioni dell’amministrazione "contribuirà a migliorare la connessione ciclabile tra la città e il territorio circostante, rafforzando la mobilità sostenibile e favorendo il turismo ecologico" è diventato oggetto di critiche sui social e di interrogazione in consiglio presentata dal Pd. Il nuovo tratto, coordinato dalla Provincia di Modena, attraverserà il centro di Mirandola, utilizzando anche tratti di piste ciclopedonali già esistenti. Partirà dalla stazione ferroviaria di Mirandola, seguirà il lato Sud di viale Gramsci, attraverserà la ciclabile della circonvallazione e proseguirà su via Piave, fino a giungere verso San Possidonio, passando per via San Martino Carano, collegandosi poi con la porzione di ciclovia in fase di realizzazione in provincia di Mantova. "L’opera – commenta l’assessora Federica Luppi - diventa anche un volano per il turismo sostenibile, attirando visitatori in cerca di percorsi naturali e culturali da esplorare in bicicletta. Con questo progetto, Mirandola si inserisce in una rete di itinerari ciclabili di grande valore internazionale, promuovendo al contempo la valorizzazione del nostro territorio e delle nostre risorse". "La Ciclovia del Sole – commenta il consigliere Pd Carlo Bassoli - rischia di trasformarsi in un intervento calato dall’alto, privo di quella sensibilità territoriale necessaria per un’effettiva riqualificazione urbana". Ed esprime dubbi riguardo a modifiche al tracciato, a chiusure di caditoie, a installazione di cordoli di cemento e riduzione dei parcheggi.

Alberto Greco