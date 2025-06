La cinquina dello Strega si presenta domenica al teatro San Carlo

Mondi e generi diversi nella cinquina dei libri finalisti dello Strega 2025, annunciata ieri sera presso il Teatro Romano di Benevento. Si contenderanno la vittoria finale, il prossimo 3 luglio, Andrea Bajani, Nadia Terranova, Elisabetta Rasy, Paolo Nori e Michele Ruol. Questi autori finalisti saranno a Modena domenica 8 giugno alle 17.30 presso il Teatro della Fondazione San Carlo.

Al primo posto, il più votato dalla giuria formata da 700 aventi diritto, è Andrea Bajani con L’anniversario (Feltrinelli, proposto da Emanuele Trevi), che ottiene 280 voti. Secondo posto in semifinale per Nadia Terranova, autrice di Quello che so di te (Guanda, proposto da Salvatore Silvano Nigro), con 226 voti. Terzo posto per Elisabetta Rasy, autrice di Perduto è questo mare (Rizzoli, proposto da Giorgio Ficara), con 205 voti; quarto, a pari merito, per Paolo Nori, autore di Chiudo la porta e urlo (Mondadori, proposto da Giuseppe Antonelli), con 180 voti, e per Michele Ruol, autore di Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia (TerraRossa, proposto da Walter Veltroni), con 180 voti.

L’appuntamento modenese di domenica (a ingresso gratuito fino a esaurimento posti) è la terza tappa dello Strega Tour, un evento reso possibile dalla partnership di Bper Banca col prestigioso riconoscimento. L’incontro sarà condotto da Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Bellonci che organizza il Premio Strega. L’elezione del libro vincitore si svolgerà giovedì 3 luglio al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma.