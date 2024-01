"La città ai 30 all’ora è un’assurdità del Pd. Il traffico rallentato crea soltanto inquinamento"

"Abbassare i limiti di velocità anziché attivare manutenzioni stradali e controlli puntuali da parte della polizia locale: ecco le assurdità del partito democratico". Anche Fratelli d’Italia si aggiunge alla lista dei ‘contrari’ alla mozione che sarà il ‘piatto forte’ del consiglio comunale che si riunisce stasera alle 20,30 e con il referente cittadino Francesco Borrelli spara al alzo zero contro una proposta che "auspichiamo il consiglio boccerà". Sulla mozione, proposta dai consiglieri Giulia Santunione (PD) e Luca Pinelli (Formigine Città in movimento) ha già fatto chiarezza l’assessore Bizzini, spiegando come "non si tratta di ampliamento delle zone 30, ma di rendere più fruibili i percorsi ciclabili già presenti nei parchi rurali del territorio" ma, ‘trainato’ anche dalle vicende bolognesi, il tema scalda il dibattito. E, dopo il ‘no’ del capogruppo della Lega Davide Romani, ecco il circolo cittadino di Fratelli d’Italia. "Formigine e` composta principalmente da strade periferiche e rurali che richiedono manutenzione e un controllo puntuale del rispetto della normativa stradale. In passato – aggiunge Borrelli - sono stati eliminati i semafori e creato le rotonde per fluidificare il traffico, ora l’Amministrazione vuole rallentare il traffico creando inquinamento senza risolvere il reale problema".

s.f.