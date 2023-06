La città cambia volto "Stop consumo di suolo Solo rigenerazione: l’espansione è finita"

di Gianpaolo Annese

"Il nuovo pug è a saldo zero in termini di consumo di suolo, si lavora sulla rigenerazione: l’espansione deve diventare moneta rara, da utilizzare solo qualora la rigenerazione non sia sufficiente per assicurare un reale beneficio alla comunità. La fase espansiva della città si è definitivamente chiusa". Nelle parole dell’assessora Anna Maria Vandelli c’è lo spirito che informa secondo l’amministrazione comunale il nuovo piano urbanistico, il documento urbanistico di portata storica, che domani, salvo sorprese, sarà approvato in via definitiva in Consiglio comunale.

Il punto lo ha fatto ieri il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, insieme all’assessora all’Urbanistica e alla dirigente del settore Maria Sergio, ricordando come il nuovo strumento urbanistico sia caratterizzato "da una scelta decisa per la rigenerazione e la riduzione del consumo di suolo, senza rinunciare allo sviluppo della città, con in programma oltre un miliardo di euro di investimenti privati e tanti interventi pubblici all’insegna del Pnrr". Poi è chiaro che occorre mettersi d’accordo su cosa si intende per ‘espansione’. A precisa domanda sull’allargamento dell’autodromo di Marzaglia contestata dai Verdi, per esempio, il sindaco ha sottolineato come in quel caso "si tratta di un consumo di suolo già attivato per cui non si può parlare di nuovo consumo di suolo. L’autodromo è uno degli impianti strategici del sistema economico modenese". Così come nel computo dei metri quadri impiegati non vanno considerati i progetti pregressi su territorio urbanizzato su cui si sono già presentati titoli che ovviamente andranno portati a compimento e circa 11 ettari di completamento di piani per oltre 800 alloggi. "Io ho amici che non mi salutano più – ha rilevato Muzzarelli – dopo il taglio di 210 ettari rispetto alle potenzialità edificatorie del vecchio piano. Modena, per usare uno slogan, sarà ‘una città da godere di più’: avrà una qualità più alta in termini ambientale, sociale e di mobilità, e quindi crescerà anche il valore complessivo pubblico e privato: con gli investimenti di un miliardo e mezzo più 200 milioni pubblici aumenta il valore complessivo degli immobili della città".

Nello specifico, l’idea di città cui punta l’amministrazione è tradotta in cinque strategie: Modena città green; Modena città snodo globale e interconnessa; Modena città che valorizza i suoi paesaggi; Modena città di opportunità e inclusiva; Modena città dei 38 rioni rigenerati. "Per contenere la dispersione insediativa delle aree produttive il Piano individua poli produttivi a valenza strategica sovracomunale: i tessuti di Modena nord e Torrazzi, che offrono l’opportunità di ospitare ulteriori insediamenti".

Il percorso del Pug è iniziato nel 2017, a seguito dell’approvazione della legge urbanistica regionale, e nel dicembre del 2021 il Piano è stato assunto dal Consiglio per poi avviare la fase delle osservazioni caratterizzata da 180 incontri con privati, associazioni, tecnici. "A dicembre scorso – ricorda dal Comune – il Piano è stato adottato, accogliendo buona parte delle 312 osservazioni presentate".