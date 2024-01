La città dei Pio sarà protagonista di ’Bellitalia’

La città dei Pio sarà protagonista della prossima puntata di ’Bellitalia’, la storica rubrica RAI in onda il sabato mattina sulla terza rete: la trasmissione del 6 gennaio infatti è incentrata su Carpi, da dove la conduttrice Emilia Rettura presenta i servizi provenienti dalle varie regioni. Fra l’uno e l’altro, si parlerà di alcuni edifici e luoghi del Centro cittadino: nei giorni scorsi sono state fatte riprese, anche con il drone, in piazza dei Martiri, nel Teatro Comunale, nella Sagra, nel Cortile delle Stele e in molti altri posti ancora.