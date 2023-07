La città monta in sella Avviati i primi lavori per la realizzazione di due tratti ciclabili

Hanno preso il via i lavori per la realizzazione di due nuovi tratti ciclabili, rispettivamente in strada Cimitero San Cataldo e in via Nonantolana, per un valore complessivo di 500 mila euro, finanziati nell’ambito del Pnrr con risorse ministeriali destinate al potenziamento di ciclovie urbane.

Nei giorni scorsi, infatti, è partito l’accantieramento in strada Cimitero San Cataldo, nel tratto tra strada Nazionale per Carpi e la rotatoria che porta in tangenziale, e in via Nonantolana nell’area dello svincolo di via dei Torrazzi, lato città e in corrispondenza delle isole spartitraffico. La conclusione dei lavori è prevista in entrambi i casi entro fine anno.

L’intervento di potenziamento delle due dorsali ciclabili, assi strategici della rete ciclabile urbana che garantiscono i collegamenti tra territorio urbanizzato e frazioni, è volto a incentivare un uso sistematico dei percorsi casa-scuola e casa-lavoro.

Sulla dorsale ciclabile Montecuccoli-San Cataldo-Ganaceto, l’intervento riguarda il tratto tra strada Nazionale per Carpi, dove è presente il sottopasso ciclopedonale alla tangenziale che collega Ponte Alto alla Madonnina, e l’intersezione a rotatoria con via Monsignor Neviani, dove termina l’attuale percorso che percorre viale Montecuccoli. Tra la curva di strada Nazionale per Carpi e lo svincolo a rotatoria della tangenziale, in particolare, è previsto un percorso di 2 metri e mezzo di larghezza, separato dalla carreggiata da un cordolo spartitraffico. Per metà viene realizzato sul lato esterno, oltre sull’attuale asse stradale, per mantenere adeguati spazi di transito e manovra dei mezzi pubblici; per l’altra metà, collegata mediante un attraversamento ciclopedonale, trova sede sul lato a fianco del muro del cimitero di San Cataldo. Il tratto successivo, compreso tra la rotatoria con la tangenziale e la rotatoria con via Neviani, sarà realizzato in adiacenza al muro del cimitero con il contestuale riassetto delle aree di sosta e con la rimodulazione dell’attuale capolinea del trasporto pubblico.

Dove lo spazio è sufficiente il percorso è previsto bidirezionale e in sede propria, separata dalla strada con cordoli o una fascia di sosta; nei tratti in cui gli spazi non sono sufficienti il percorso è di tipo ciclopedonale promiscuo a quota marciapiede.

L’intervento prevede inoltre l’implementazione dell’illuminazione nel lato più esterno dove in parte è assente.

I lavori alla dorsale di via Nonantolana riguardano, nel dettaglio, il tratto di strada dalla ciclabile esistente poco prima dello svincolo di via dei Torrazzi, lato città, fino al civico 1010 in direzione periferia, corrispondente al nuovo Sert, davanti al quale è stato recentemente realizzato un ciclopedonale.

Ma non è finita qui. Un ulteriore tratto di percorso è previsto lungo via dei Torrazzi per collegare la ciclabile esistente in via Martin Luther King con la dorsale principale di via Nonantolana. Nel primo tratto il percorso viene realizzato in allargamento al pedonale esistente, occupando parte della banchina stradale e in prossimità dello svincolo di via Torrazzi è previsto l’attraversamento dei quattro rami di manovra e delle isole spartitraffico.

Nel tratto successivo, il percorso viene realizzato sull’area asfaltata esterna alla carreggiata, dove è prevista anche la riorganizzazione degli stalli di sosta e della fermata del trasporto pubblico. Il tratto di collegamento tra via Martin Luther King e la Nonantolana si sviluppa lungo via dei Torrazzi a fianco della corsia di svincolo verso la periferia: sarà allargato il pedonale esistente e risagomato il ramo di svincolo.

I lavori consistono prevalentemente nell’adeguamento dell’asse stradale esistente oltre al ripristino del sistema di drenaggio delle acque piovane con la realizzazione di nuove caditoie e alla predisposizione di un sistema di illuminazione dedicato agli attraversamenti ciclopedonali dello svincolo di via dei Torrazzi, completato da lanterne lampeggianti di colore giallo, e del tratto di ciclabile successivo.