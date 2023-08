La città ’parallela’ in mano ai pusher Così la droga viaggia anche in centro E l’R-Nord è pronto a offrire riparo

di Valentina Reggiani

Era arrivato in Italia nel 2016 e aveva subito presentato richiesta di protezione internazionale. Aveva alle spalle diversi precedenti per spaccio ma di lui, in realtà, si sapeva ben poco, se non che risiedeva a Reggio Emilia ma che, di fatto, risultava senza fissa dimora. Per gli amici della strada, i tanti ‘volti’ che popolano alcuni angoli ormai noti della città, il 30enne nigeriano Friday Endurance, accoltellato a morte la scorsa domenica in corso Vittorio Emanuele era un ragazzo buono e generoso. Un ragazzo a posto. Ma è impossibile descrivere le sue ambizioni, i suoi sogni, le sue passioni perchè ‘Eddy’ apparteneva a quei tanti volti senza nome che affollano ogni giorno la Modena ’parallela’, quella che i più fingono di non conoscere. Eddy era tra quelli che una volta arrivati nel nostro paese, cercano in qualche modo di sopravvivere e spesso lo fanno dopo essere stati assoldati da associazioni criminali già strutturate.

Proprio questa mattina è prevista in carcere l’udienza di convalida dei due presunti assassini, arrestati dalla squadra mobile: i connazionali di 27 e 29 anni Adenomo Ogbeide e Osaiande Kingsley. I due, interrogati davanti al pm, si erano avvalsi della facoltà di non rispondere. Pure loro, residenti a Cadelbosco, nel reggiano, erano regolari sul territorio, dopo aver presentato richiesta di protezione internazionale e pure loro erano assidui frequentatori dell’"altra Modena", la seconda faccia della stessa medaglia. Probabilmente in corso Vittorio Emanuele, dove è avvenuto l’atroce delitto, tutti e tre arrivavano ogni giorno per rifornire i clienti di sostanze stupefacenti (tutti avevano precedenti per spaccio). Ma qualcosa, forse nel ‘controllo del traffico’ deve aver generato il litigio fatale. Quel che si sa è che il viale centrale della città, quello che affaccia sull’Accademia è divenuto luogo di incontro di pusher ed acquirenti, dove a salutarsi e a strizzarsi gli occhi sono soltanto i frequentatori abituali. Giovani e meno giovani, italiani e stranieri che vivono in strada per svariati motivi.

"Io mi prostituivo in quella strada, quindi salutavo sempre questi ragazzi e dormivo all’ex mercato bestiame, dove andiamo tutti", conferma una ragazza. Sono tanti, infatti, i dormitori a cielo aperto in città. Luoghi dimenticati dal tempo ma anche dalle persone. Non solo casolari abbandonati, ma anche grandi complessi residenziali, come quello dell’R-Nord, tristemente noto. Ogni notte, infatti, nel famigerato complesso va in scena lo ‘spettacolo’ criminale: spaccio, prostituzione, risse, furti, rapine. Quando ‘cala il sipario’, i diversi volti senza nome improvvisano giacigli in ogni angolo del complesso: accanto all’ingresso dell’Happen, il centro giovani, oppure all’interno dei garage. In questi giorni gli ’ospiti’ del complesso sono stati a decine: tutti stranieri, sia donne che uomini. Molti dei fantasmi della notte la sera arrivano direttamente con i materassi, gli altri utilizzano pezzi di cartone per riuscire a separare la pelle dall’asfalto. Nei giorni scorsi diversi gruppi di senzatetto hanno affollato le aree di sosta che, dall’esterno, sembravano quasi b&b a cielo aperto e hanno continuato a dormire indisturbati anche nelle ore tarde della mattinata, nonostante il via vai di residenti e il sole cocente sul volto.