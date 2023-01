La città piange Cerretti: "Memoria storica"

Era un punto di riferimento, incontro, chiacchiere, scherzi, di narrazioni epiche delle tante avventure della ‘bella Carpi’ che oggi in tanti rimpiangono. Quella che ha appreso ieri con sgomento e dispiacere la notizia della morte di Emilio Cerretti, 70 anni, avvenuta l’ultimo giorno dell’anno e del quale si sono svolti ieri mattina i funerali. Cerretti se ne è andato in sordina e riserbo, a fronte di una vita passata sempre in mezzo alle persone e ai suoi amici. "Eravamo amici dal 1967 – ricorda Mauro D’Orazi, carpigiano doc e ricercatore di storie del Novecento locale –. Insieme abbiamo vissuto tantissime avventure, di quelle che si ricordano per tutta la vita. Alcune le ho scritte e pubblicare con il suo consenso e aiuto; in particolare quelle legate alla nostra grande passione per la moto. Era un grande e coraggioso ‘sgasatore’, aveva la competizione nel sangue. Quante ore passate a chiacchierare insieme, si parlava di tutto, anche di grandi ristoranti, di piatti di grande qualità e di vini eccelsi; lui era un raffinato intenditore di queste tematiche. Era un vero personaggio, unico, speciale, buono, esuberante, simpatico, benvoluto da tutti".

Emilio Cerretti, ‘Millo’ come tutti lo chiamavano, veniva da una famiglia storica e benestante di Carpi; per quasi venti anni ha lavorato alla Banca Popolare, prima in piazza Martiri, poi a Limidi, prima di ritirarsi per andare in pensione. Tutti i carpigiani, di più generazioni, lo ricordano in quella tipica posa immortalata nel 1996 dal fotografo Beppe Lopetrone: seduto sulla sedia davanti alla casa di via Matteotti, di fronte all’incrocio con via Mazzini, pronto a scambiare un saluto con i passanti e a ‘monitorare’ lo scorrere della quotidianità carpigiana.

"Quella era la sua posizione in ‘Dogana’, come la chiamavamo noi, perché lui da lì controllava quotidianamente il passaggio di tutti: se transitavi da lì eri chiamato a…dichiarare!". Affettuoso anche il ricordo dell’amico Giorgio Cavazzoli: "Quante battaglie abbiamo fatto insieme in banca!". Domenica alle 18 in Cattedrale verrà celebrata una messa in sua memoria, alla presenza dei suoi tanti amici.

Maria Silvia Cabri